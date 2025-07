BANDO DISSESTI 2024, ASSESSORE SERTORI: ALTRI 8,6 MILIONI PER FINANZIARE ULTERIORI DOMANDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 luglio 2025 – Su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, di concerto con i colleghi Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), la Giunta della Regione Lombardia ha approvato la delibera che incrementa di 8.690.613 euro la dotazione finanziaria del ‘Bando Dissesti 2024’. Salgono così a a oltre 16,3 milioni di euro le risorse destinate alla difesa del suolo.

“Conferiamo subito ai territori, al fine di realizzare interventi necessari e attesi – spiega l’assessore Massimo Sertori – le risorse del Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) per procedere nello scorrimento della graduatoria del ‘Bando Dissesti 2024’ e finanziare ulteriori progetti ritenuti ammissibili sulla base della graduatoria recentemente approvata a valere sul ‘Bando Dissesti 2024’, ma non ancora finanziati per esaurimento delle risorse”.

“Si tratta di nuove e importanti risorse – continua Sertori – che consentiranno di realizzare interventi e opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, e manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale”.

“È questa una riposta concreta – conclude Sertori – che Regione Lombardia dà ai suoi Comuni, soprattutto ai più fragili, sul fronte della tutela e della difesa del territorio”.

ASSESSORE COMAZZI: FONDAMENTALE INVESTIRE NELLA DIFESA DEL SUOLO – “Le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la Lombardia – dichiara Gianluca Comazzi – confermano quanto sia fondamentale investire in modo costante nella prevenzione. Opere di difesa del suolo, interventi per la messa in sicurezza del territorio e il rafforzamento delle infrastrutture idrauliche rappresentano strumenti indispensabili per limitare i rischi e tutelare concretamente i cittadini. Regione Lombardia continuerà a lavorare in stretta collaborazione con i Comuni per garantire interventi efficaci e tempestivi”.

ASSESSORE LA RUSSA: PREVENZIONE CHIAVE PER LIMITARE I DANNI – “La prevenzione – dichiara l’assessore Romano La Russa – è la chiave per limitare i danni derivanti dai fenomeni naturali sempre più intensi e frequenti. Con questo incremento di risorse Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto a fianco dei territori, investendo sulla sicurezza e sull’incolumità dei cittadini. La Protezione civile gioca un ruolo fondamentale in questa strategia, non solo nell’emergenza, ma soprattutto nel lavoro quotidiano di monitoraggio, prevenzione e supporto agli enti locali”.

IL RIPARTO

A seguire il dettaglio delle ulteriori 21 domande finanziate suddivise per provincia.

Bergamo (2 domande, 1.320.000 euro)

Spinone al Lago 521.000 euro;

Aviatico 799.000 euro.

Brescia (6 domande, 2.097.127 euro)

Piancogno 276.500 euro;

Lozio 379.200 euro;

Ponte di Legno 587.000 euro;

Berzo Inferiore 115.340 euro;

Capo di Ponte 107.087 euro;

Cevo 632.000 euro.

Como (4 domande, 1.203.717,34 euro)

Tremezzina 800.000 euro;

Albavilla 234.000 euro;

Centro Valle Intelvi 154.050 euro;

Dongo 15.667,34 euro.

Lecco (3 domande, 1.080.300 euro)

Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino 252.800 euro;

Dorio 270.000 euro;

Malgrate 557.500 euro;

Pavia (3 domande, 1.422.736,22 euro)

Colli Verdi 222.541,22 euro;

Ponte Nizza 540.000 euro;

Cecima 660.195 euro;

Sondrio (3 domande, 1.412.245,38 euro)

Talamona 800.000 euro;

Montagna in Valtellina 376.040 euro;

Buglio in Monte 236.205,38 euro;

Totale 21 domande finanziate per 8.536.125,94 euro.