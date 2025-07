Como, costretto a prelevare denaro e consegnarlo al branco, serata da incubo per un 20enne , arrestato uno dei tre responsabili

(mi-lorenteggio.com) Como, 7 luglio 2025 – La Polizia di Stato, nella notte tra sabato e domenica, ha arrestato per estorsione in concorso, un 23enne, cittadino italiano ma di origini nord africane, residente in via Anzani, con svariati precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. Identificati e in corso di definizione la posizione di due presunti complici, coetanei dell’arrestato e noti alla giustizia. Si tratta di soggetti su cui da tempo la Questura sta procedendo trattandosi di elementi che gravitano tra via Anzani ed il centro cittadino, commettendo illeciti e avverso ai quali il Questore di Como, Marco Calì ha già emesso diverso provvedimenti di prevenzione.

Verso le 22.30 di sabato sera, mentre una volante operava nel controllo della movida e del centro cittadino, transitando nei pressi di piazza Volta, è stata fermata da un ragazzo di 20 anni residente in città il quale, apparendo molto spaventato, ha denunciato oralmente ai poliziotti di essere stato poco prima, intimidito e costretto da tre persone ad effettuare due prelievi al bancomat per 520 euro, consegnando poi loro il denaro.

Gli agenti nell’immediatezza, hanno raccolto tutti i dettagli della vicenda e le precise descrizioni dei tre responsabili diramandoli alle altre volanti in zona.

Dal racconto fatto dalla vittima è stato ricostruito che, poco prima, in una zona vicina a piazza San Rocco il 20enne sarebbe stato avvicinato dai tre, sommariamente già conosciuti dallo stesso anche per i loro trascorsi violenti, che avrebbero preteso di essere accompagnati con la sua auto in piazza Volta.

Durante il tragitto pero il terzetto gli avrebbe imposto di dirigersi al bancomat dove aveva il conto corrente per effettuare un prelievo asserendo di trovarsi in difficolta economiche.

Il 20enne, intimorito e incapace di reagire ed opporsi si è quindi diretto presso la sala bancomat del suo istituto di credito di piazza Cavour, dove avrebbe prelevato, in due tranches, la somma di 520 euro che i tre si sarebbero subito suddivisa.

Dopo averlo derubato, il terzetto sarebbe uscito dalla banca dirigendosi verso piazza Volta.

Passati soltanto pochi istanti, una delle volanti che era alla ricerca dei tre, li ha intercettati, grazie alle precise descrizioni delle quali erano in possesso, nella zona di via Garibaldi, dove alla vista della pattuglia si sono divisi fuggendo in direzioni diverse.

I poliziotti sono pero riusciti a bloccarne uno, il 23enne di via Anzani, al quale sono stati trovati in tasca parte dei soldi appena estorti.

In Questura, raccolta la denuncia della vittima e identificato con l’elenco dei suoi precedenti penali e di polizia, il 23enne e stato arrestato per concorso in estorsione.

Avvisato il P.M. delle operazioni svolte, lo stesso disponeva di associarlo presso la Casa Circondariale di Como.

Sono in corso le indagini per poter attribuire anche agli altri due complici, nel frattempo già identificati, le loro responsabilità penali.

Redazione