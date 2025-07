CULTURA, PRESENTATA LA GUIDA SUI SITI UNESCO DI BERGAMO E BRESCIA

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 7 luglio 2025 – Cinque luoghi simbolo, migliaia di anni di storia, un solo racconto, quello di un’identità lombarda che unisce territori, epoche, comunità. È la mappa culturale tracciata dalla nuova guida ‘Tra Bergamo e Brescia alla scoperta dei siti Unesco’, presentata oggi nel convento di San Francesco, a Bergamo, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

SITI UNESCO TRA BERGAMO E BRESCIA – Il volume ‘Tra Bergamo e Brescia alla scoperta dei siti Unesco’ invita a riscoprire le Mura veneziane, il villaggio operaio di Crespi d’Adda, Santa Giulia, le incisioni rupestri della Valle Camonica e i siti palafitticoli del Garda. Frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Museo delle Storie, la guida è firmata dal giornalista e scrittore Massimo Tedeschi e raccoglie testi e immagini che raccontano un patrimonio condiviso. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con ‘Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023’ e punta a far conoscere – anche attraverso una versione audio – cinque siti UNESCO che uniscono memoria, paesaggio e comunità.

CARUSO: GUIDA STRUMENTO PREZIOSO PER I CITTADINI – “Questa guida – ha dichiarato l’assessore Caruso – è uno strumento per restituire ai cittadini un patrimonio che non deve restare chiuso nei libri o nei musei, ma continuare a parlarci, ogni giorno, nel presente. Si tratta di un lavoro che nasce da una sinergia vera tra istituzioni e che mette insieme qualità, accessibilità e bellezza. Abbiamo bisogno di progetti così: capaci di unire le persone attorno a ciò che conta davvero, ovvero la nostra storia, la nostra cultura e il nostro territorio”.

