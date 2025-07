DISABILITA’, VIA LIBERA ALLA NUOVA EDIZIONE DI ‘COMUNICARE SENZA BARRIERE’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2025 – Via libera dalla Giunta lombarda alla nuova edizione, riferita al biennio 2025-2026, del progetto innovativo ‘Comunicare senza barriere’.

La delibera, approvata su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, consentirà la messa a terra di azioni e strumenti per una

piena inclusione per le persone sorde e ipoacusiche.

“Intendiamo procedere in continuità con le precedenti edizioni – ha dichiarato l’assessore Lucchini – perché visti gli esiti di assoluto valore di un percorso che ha operato per una concreta inclusione delle persone sorde e ipoacusiche in ambito culturale e sociale, siamo consapevoli della necessità di iniziative sempre più attente a un adeguato sostegno delle persone con disabilità sensoriali”.

“Grazie a queste risorse, messe a disposizione dal Ministero della Disabilità, pari a 671.043,00 euro – ha aggiunto la responsabile alla Famiglia – la nostra Regione, attraverso la consueta sinergia con gli Enti territoriali, potrà rifinanziare iniziative volte alla promozione della conoscenza e delle competenze nell’uso della lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni italiana tattile (LIST)”.

“Resta centrale – ha concluso Lucchini – per un’effettiva inclusione, anche la diffusione di servizi di interpretariato per l’accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza e il rafforzamento della tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere all’informazione o alla comunicazione delle persone sorde o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari”.

Redazione