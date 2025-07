Domenica Palazzo Marino in Musica omaggia la danza classica indiana

Palazzo Marino in Musica

XIV Edizione / Stagione 2025

Kalpa Vriksha. Racconti di danza indiana

Domenica 13 Luglio 2025, ore 11.00

Sala Alessi – Palazzo Marino

La XIV edizione di Palazzo Marino in Musica, dal titolo Il concerto sinestetico – Musica, profumo, immagine, propone un viaggio sinestetico che attraversa epoche e tradizioni, dal barocco veneziano alle sonorità del tango, dal jazz manouche alle raffinatezze impressioniste. Ogni concerto diventa così una porta verso un mondo sospeso tra realtà e immaginazione.



Il terzo appuntamento omaggia la danza classica indiana.

Kalpa Vriksha, l’albero dei desideri, è una figura mitologica delle tradizioni hindu, buddhista e tantrica, simbolo di un Archetipo Universale in continua evoluzione.

Lo spettacolo di teatro-danza classica Odissi esplora il legame tra tradizione e contemporaneità attraverso il percorso di Antonietta Fusco, attrice-danzatrice italiana che ha intrecciato la propria vita con una delle forme d’arte più sacre dell’India.

Un viaggio che si sviluppa come un’ascesa dalle radici ai rami, ma anche come un movimento dall’esteriorità all’interiorità, fino al cuore segreto del mandir, il tempio.

con

Antonietta Fusco, attrice danzatrice

Maurizio Stefanìa, tecnico del suono

Alberto Grilli, regista

Produzione: Teatro Due Mondi (RA)

I biglietti d’ingresso per il concerto sono gratuiti con prenotazione: a partire da giovedì 10 Luglio alle ore 9.30 è possibile prenotarli online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in Piazza della Scala 6.

La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano ed è organizzata da EquiVoci Musicali.

Le Istituzioni coinvolte nel 2025 come partner sono Comune di Milano, MM Spa, la Centrale dell’Acqua di Milano, Aquaflor e Gallerie d’Italia – Milano, museo di Intesa Sanpaolo.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo.

Sponsor tecnico Fazioli.

