Il Presidente Mattarella in visita ufficiale in Croazia

(mi-lorenteggio.com) Zagabria, 7 luglio 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita ufficiale in Croazia, Paese di cui, in questi giorni, ricorrono i dodici anni dal suo ingresso nell’Unione europea, avvenuto il 1° luglio del 2013.

Al suo arrivo a Zagabria, Mattarella sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanović, a Palazzo Presidenziale. Qui, dopo la cerimonia di benvenuto, con l’esecuzione dei rispettivi inni nazionali e gli onori militari, i due Capi di Stato si intratterranno a colloquio, al termine del quale rilasceranno le dichiarazioni alla stampa.

Nel pomeriggio, Mattarella incontrerà la collettività italiana in Croazia e il personale dell’Ambasciata italiana a Zagabria.

Il Presidente avrà, quindi, un colloquio con il Presidente del Parlamento croato Gordan Jandroković, al Palazzo del Parlamento e, successivamente, incontrerà il Primo Ministro Andrej Plenković, a Banski Dvori.

Prima di far rientro a Roma, Mattarella deporrà una corona di fiori al Monumento alla Patria.