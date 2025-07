LA SANITA‘ E’ UNO STRUMENTO, NON IL FINE.   IL FINE E’ LA SALUTE

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 06 Luglio 2025. Gli Sportelli per il Diritto alla Salute sono attivi in Lombardia dal 2022, ad oggi sono circa settanta (altri stanno per essere attivati a breve termine) tutti fanno parte del Coordinamento Lombardo degli Sportelli (sito web https://www.sportellisalute.lo.it/). La gestione degli sportelli è affidata a Volontari, in precedenza formati dal gruppo di lavoro del Coordinamento, nel principio di partecipazione e solidarietà.

Il tutto sempre e soltanto a titolo gratuito, solo per dare supporto a tutte le persone alle quali viene negato il diritto di curarsi nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti. I Volontari aiutano i Cittadini senza penalizzare altri Cittadini.

Per Legge tutti i Cittadini hanno diritto all’assistenza sanitaria.

Oggi il problema delle liste di attesa in Italia, ovvero le tempistiche che i pazienti devono affrontare per ricevere una prestazione sanitaria, rappresenta una delle principali criticità del Servizio Sanitario Nazionale influenzando la qualità dell’assistenza e l’accesso alle cure per milioni di cittadini.

Il Cittadino bisognoso di cure sanitarie, in conseguenza dei lunghi tempi di attesa, sempre più spesso teme possibili aggravamenti del suo stato di salute. La legislazione vigente prevede che le visite e gli esami diagnostici debbano essere garantiti ai pazienti dal Servizio Sanitario Nazionale obbligatoriamente nei tempi massimi evidenziati in ricetta dal Medico curante in base ai codici indicati nella ricetta.

Il Ministero della Salute attraverso la Piattaforma delle liste di attesa – PNGLA – richiede e riceve periodicamente dalle Regioni la comunicazione del TEMPO MEDIO DI ATTESA, che il Cittadino deve attendere prima di avere accesso a visite ed esamidi ogni struttura ospedalierasiapubblica che convenzionata.

Il monitoraggio viene effettuato prendendo in considerazione i reali giorni di attesa per i primi accessi alle Cure/Esami con Priorità D – per fotografare la reale situazione in essere.

IL TEMPO DI ATTESA DI GIORNI PER I PRIMI ACCESSI CON PRIORITA’ CLASSE D che di Legge corrispondono :

– per le VISITE ENTRO 30 GIORNI

– per gli ESAMI DIAGNOSTICI ENTRO 60 GIORNI

Qui di seguito la rilevazione ufficiale del 03 Giugno 2025 dell’ASST OVEST MILANESE di LEGNANO – quella a cui appartiene l’OSPEDALE DI ABBIATEGRASSO .

Per l’Ospedale di Abbiategrasso sono stati segnalati i seguenti tempi di attesa:

– VISITA OCULISTICA GG. 596 (cinquecentonovantasei)

– VISITA ENDOCRINOLOGICA GG. 390 (trecentonovanta)

– VISITA MEDICINA FISISCA RIABILITAZIONE GG. 239 (duecentotrentanove)

– ESAME ECOCOLORDOPPLER CARDIACA GG. 516 (cinquecentosedici)

– ESAME COLONSCOPIA TOTALE GG. 537 (cinquecentotrentasette)

……… (Fonte dei dati sito Regione Lombardia – ASST OVEST MILANESE)

I TEMPI D’ATTESA DICHIARATI SONO QUINDI BEN OLTRE LA PRIORITA’ PRESCRITTA DAL MEDICO CURANTE.

ACCADE INOLTRE DI OTTENERE APPUNTAMENTI A VISITE/ESAMI IN LOCALITA’ LONTANE DALLA RESIDENZA DEL CITTADINO E QUESTO CREA GRANDE DIFFICOLTA’ PER LE PERSONE ANZIANE CHE NON SEMPRE HANNO MODO DI PAGARE UN TRASPORTO DI TASCA PROPRIA O CONTARE SULL’AIUTO DI PARENTI O AMICI DISPONIBILI

Il perdurare di questa situazione è ormai da tempo fuori controllo nonostante gli stanziamenti economici, tra le diverse cause si rileva il mancato inserimento in organico di nuovo personale sanitario a seguito di pensionamenti o carenze di organico, di contro si verifica il caso dei “professionisti a gettone” che servono a tamponare alcune emergenze ma non sanano certo la situazione. Come unico fatto certo queste prestazioni fanno lievitare i costi della Sanità Regionale Lombarda (nei soli primi tre mesi del 2025, da gennaio a marzo, in totale sono stati spesi dalla Regione Lombardia Euro 10.836.533,90 per riuscire a pagare n. 349.791 ore di servizio e assistenza nei reparti a professionisti esterni a contratto come medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari, oltre impiegati amministrativi – v. giornale Repubblica del 02 giugno).

Costi ulteriori si verificano anche in conseguenza delle gravi inefficienze del CUP REGIONALE – CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE – che non funziona adeguatamente e che non si sa bene quando riuscirà a funzionare a pieno regime. Talvolta accade che il sistema informatico rimane bloccato per alcune ore motivo per cui le attività in corso subiscono ritardi e originano una mole di lavoro extra.

Altro elemento che influisce sull’efficacia della gestione sanitaria è la trasformazione della Sanità da bene comune sociale ad azienda che mira al profitto economico.

La medicina territoriale è in crisi per la diminuzione dei Medici di Medicina Generale e conseguente diminuzione dell’attività di prevenzione. Molti Cittadini rimasti privi del loro Medico di base sono costretti a ricorrere al Pronto Soccorso per far fronte alle cure sanitarie. Un “rimedio” questo che genera difficoltà sia per chi ha urgenza di cure, sia per il personale sanitario addetto al P.S.

Tutto ciò origina crescenti difficoltà e non sono in vista miglioramenti a breve termine.

Le persone sono di conseguenza costrette :

– a rivolgersi all’assistenza privata attingendo alle loro riserve economiche se disponibili o richiedere prestiti a famigliari o alle banche o agli usurai o altro, per poter ottenere a pagamento l’assistenza sanitaria di cui abbisognano

– alcune a rinunciare completamente alle cure perché prive di risorse, siano essi giovani senza alcun lavoro o anziani che vivono completamente da soli.

L’ISTAT ad Aprile 2025, segnala che in Italia vi sono sei milioni di Cittadini, pari all’ 8,0 % circa della popolazione, che si trova a vivere questa seria condizione.

Auspichiamo che l’intervento dei Carabinieri dei NAS, richiesto dalla Regione Lombardia, contribuisca a migliorare l’annosa vicenda e che tutta la popolazione possa trarne vantaggio.

Noi Volontari degli Sportelli per il Diritto alla Salute aiutiamo i Cittadini, attraverso ricorsi amministrativi individuali, a pretendere ed ottenere il rispetto delle tempistiche previste dalle leggi per accedere alle cure, senza danneggiare gli altri Cittadini.

Gli sportelli salute si pongono al fianco del paziente per tutelare i suoi diritti qualora l’erogatore pubblico non ne garantisca il rispetto. L’obiettivo è quello di ottenere la prestazione entro i tempi massimi previsti presso strutture pubbliche e convenzionate nell’ambito territoriale di assistenza nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità.

Qualora la struttura pubblica non avesse la disponibilità ad erogare la prestazione entro i tempi previsti, la stessa si dovrà attivare per prenotare direttamente la prestazione sanitaria in strutture private accreditate o erogarla in regime di libera professione intramuraria senza oneri aggiuntivi oltre all’eventuale ticket (se dovuto) da parte del Cittadino.