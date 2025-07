LAZZA. IL 9 LUGLIO IL DEBUTTO SUL PALCO DELLO STADIO SAN SIRO, PER LA PRIMA VOLTA NELLA SCALA DEL CALCIO

INIZIO SHOW ORE 20:30 E FINO AL 15 AGOSTO NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI CON IL LOCURA SUMMER TOUR 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2025 – Sta per entrare nel vivo l’estate live di LAZZA, che si prepara a calcare, mercoledì 9 luglio con inizio show alle 20:30, il palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del Calcio: un nuovo imponente passo nella sua carriera, la definitiva consacrazione nell’Olimpo della musica live italiana.

San Siro è molto più di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua città; un luogo iconico che ha segnato a più riprese il suo percorso, a cui ha duramente lavorato affinché si realizzasse. Con LOCURA OPERA N.1 lo scorso settembre ci si è portato vicinissimo, esibendosi con l’Orchestra Sinfonica di Milano alle porte dello Stadio con uno spettacolo che ha riscritto le regole dei live show; e sempre gli spalti di San Siro, qualche mese dopo, avevano fatto da set al video di OuverFOURe firmato da LateMilk.

Ora quel sogno è diventato realtà: lo show a San Siro sarà l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere come non mai dall’energia che Lazza sprigiona on stage. Sotto il cielo del Meazza Zzala ripercorrerà la sua storia in musica, con una setlist che pescherà a piene mani da ciascuno dei suoi 4 album in studio e un’immersione nell’universo sonoro di LOCURA JAM + OPERA, la nuova versione dell’album 4 Volte Disco di Platino LOCURA (Island Records) pubblicata il mese scorso: un sogno artistico, quello di riscrivere l’album due volte, che Lazza aveva in cantiere da oltre un anno. LOCURA JAM + OPERA, nato dalla dedizione e dall’instancabile creatività di un artista da oltre 6 miliardi di stream complessivi e 1 Disco di Diamante, 105 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro nel palmares, ha preso forma dal desiderio di coinvolgere e radunare musicisti uniti dalla stessa urgenza espressiva. Un numero complessivo di oltre 40 musicisti chiamati a prendere parte ad uno dei viaggi musicali più ambiziosi e stimolanti dell’artista milanese.

LOCURA JAM è il ritorno all’essenza della musica suonata, dove ogni strumento dialoga, si incastra, esplode come in una jam session lunga 7 tracce, con la band di sempre e nuovi preziosi innesti. A specchio, LOCURA OPERA ne rappresenta la controparte orchestrale: una selezione di 10 tracce rielaborate con arrangiamenti sinfonici inediti, in cui le melodie originali si intrecciano alla potenza evocativa dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli -già al fianco di Lazza lo scorso anno in occasione di LOCURA OPERA N.1.

Oltre alla grande festa a Lignano Sabbiadoro (UD) il 5 luglio @ Stadio Teghil, il LOCURA SUMMER TOUR 2025 farà tappa nei principali festival dell’estate italiana toccando: Servigliano (FM), il 12 luglio @ No Sound Fest; Roma, il 13 luglio @ Rock in Roma; Genova, il 16 luglio @ Arena del Mare; Catania, il 19 luglio @ Wave Summer Music 2025; Salerno, il 24 luglio @ Salernosounds; Cosenza, il 26 luglio @ Summer Arena; Lecce, l’8 agosto @ Oversound Music Festival; Cinquale (MS), il 10 agosto @ Vibes Summer Festival; Riccione (RN), il 13 agosto @ Versus Festival; Olbia (SS), il 15 agosto @ Red Valley Festival.

Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

LOCURA SUMMER TOUR 2025

Sabato 5 luglio 2025 | Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil

Mercoledì 9 luglio 2025 | MILANO @ STADIO SAN SIRO

Sabato 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

Domenica 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

Sabato 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

Giovedì 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

Venerdì 08 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

Domenica 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Mercoledì 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

Venerdì 15 agosto 2025 | Olbia (SS)

