PD: OGGI 7 LUGLIO ELLY SCHLEIN A MONZA ALLA GIORNATA DELL’ECONOMIA LOMBARDA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2025 . Ci sarà anche la segretaria nazionale Elly Schlein oggi dalle ore 9.30, presso l’Urban Center – Binario 7 di Monza alla Giornata dell’Economia, un’importante iniziativa promossa dal Partito Democratico della Lombardia.

Mentre il Governo Meloni e la Giunta Fontana non hanno messo in campo nulla sul piano del rilancio della nostra economia e delle politiche industriali, il Partito Democratico rimette al centro del confronto e della proposta proprio i temi che riguardano la produttività : dai dazi al caro energia, dalla lotta alle crescenti disuguaglianze tra aree urbane e periferiche, dall’innovazione alle transizioni energetiche ed ecologiche. È per questo che il Partito Democratico sceglie di ripartire dall’economia: per restituire protagonismo alle imprese, ai lavoratori, ai distretti produttivi, al mondo della ricerca e della formazione. Per ridare senso all’idea di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di generare lavoro di qualità e benessere diffuso. Per tornare a far correre la Lombardia e il Paese ma in una direzione nuova, più giusta, più verde, più europea. La Giornata dell’economia rappresenterà per la Lombardia non solo un momento di riflessione, ma uno spazio di elaborazione condivisa per definire proposte concrete di rilancio.

Redazione