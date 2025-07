SANITÀ, DA REGIONE LOMBARDIA 28,6 MILIONI DI EURO PER NUOVI INVESTIMENTI STRAORDINARI NEL 2025. BERTOLASO: INVESTIAMO SUI TERRITORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 luglio 2025 – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato un nuovo provvedimento nell’ambito del ‘Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità’, che destina 28,6 milioni di euro a favore di strutture e interventi strategici per l’ammodernamento del sistema sociosanitario lombardo. Il finanziamento fa seguito ai 202.157.380 milioni di euro già stanziati lo scorso aprile per il 2025.

Il provvedimento prevede:

Oltre 23 milioni di euro per interventi urgenti e straordinari in ambito sanitario, con particolare attenzione alla sicurezza sismica e antincendio, all’efficientamento energetico, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e all’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie regionali;

5,6 milioni di euro per l’acquisto di nuove apparecchiature ecografiche destinate ai consultori e alle sedi territoriali, che rientrano nel programma di sviluppo regionale per favorire la salute riproduttiva, la natalità e la tutela della maternità.

Tra gli interventi finanziati, a Milano, il Niguarda realizzerà la nuova Banca degli Occhi con oltre 3 milioni di euro. A Monza, 4,2 milioni serviranno per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’edificio Villa Serena, mentre a Vizzolo Predabissi (MI) si rinnova la TAC. In provincia di Varese, il presidio di Cittiglio vedrà il completamento della nuova camera iperbarica e una risonanza magnetica di ultima generazione. Sempre a Varese, quasi 2 milioni saranno destinati alla creazione di un convitto per infermieri. Interventi importanti anche a Lodi, dove verranno realizzate una nuova unità coronarica e restauro e risanamento coperture del vecchio ospedale.

A Como si adegua alla normativa antincendio l’edificio 37 nel complesso sanitario di via Napoleona, mentre a Cuggiono (MI) si rinnova l’impianto elettrico. A Brescia si investe sul presidio di Montichiari, Bergamo avvia la progettazione per la riqualificazione dell’ospedale di Alzano Lombardo e in Valtellina si ammoderna la diagnostica in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

“Con questo nuovo stanziamento – dichiara l’assessore Guido Bertolaso – proseguiamo il nostro impegno per un sistema sanitario moderno, efficiente e soprattutto vicino ai territori. Le risorse approvate oggi rispondono a esigenze urgenti e puntano su sicurezza, tecnologia e innovazione. I fondi sono già stanziati nel bilancio regionale sul capitolo dedicato agli investimenti in sanità per il 2025. Stanziamo inoltre i fondi per 188 apparecchiature ecografiche destinate al potenziamento dei servizi all’interno dei consultori”.

DETTAGLI PER PROVINCE INTERVENTI AREA SICUREZZA 23 MILIONI:

MILANO

ASST Niguarda Intervento: Ristrutturazione del Padiglione Antonini Rossini per ospitare la nuova Banca degli Occhi (trasferita da Monza). Importo finanziato: € 3.164.200

ASST Ovest Milanese – P.O. di Cuggiono Intervento: Riqualificazione e messa in sicurezza del sistema elettrico (media e bassa tensione). Importo finanziato: € 1.120.750

ASST Rhodense – P.O. di Rho Intervento: Realizzazione di una nuova sala d’attesa “pre-triage” nel pronto soccorso. Importo finanziato: € 525.000

ASST Melegnano e Martesana – P.O. di Vizzolo Predabissi Intervento: Acquisto nuova TAC e opere accessorie per sostituire apparecchiatura obsoleta. Importo finanziato: € 1.316.350



COMO

ASST Lariana – Compendio via Napoleona 60 Intervento: Adeguamento alla normativa antincendio di edifici sanitari e amministrativi. Importo finanziato: € 2.500.000



VARESE

ASST Sette Laghi – Ospedale di Cittiglio Intervento 1: Realizzazione nuova camera iperbarica. Importo finanziato: € 762.000 Intervento 2: Acquisto nuova Risonanza Magnetica 1,5 Tesla. Importo finanziato: € 1.514.100

ASST Sette Laghi – Via Lazio a Varese Intervento: Riqualificazione edificio per realizzare un convitto per infermieri. Importo finanziato: € 1.990.000



BERGAMO

ASST Bergamo Est – Ospedale di Alzano Lombardo Intervento: Avvio progettazione per la riqualificazione complessiva del presidio ospedaliero. Importo finanziato: € 500.000



MONZA E BRIANZA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Edificio Villa Serena, Monza Intervento: Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio. Importo finanziato: € 4.200.000



LODI

ASST Lodi – P.O. di Lodi Intervento 1: Realizzazione nuova Unità di Cura Coronarica con rifunzionalizzazione area elettrofisiologia. Importo finanziato: € 700.000

ASST Lodi – Vecchio Ospedale di Lodi Intervento 2: Messa in sicurezza strutturale del complesso edilizio. Importo finanziato: € 2.000.000



BRESCIA

ASST Spedali Civili – P.O. di Montichiari Intervento: Opere edili e impiantistiche per riallocazione reparti nell’ambito di adeguamento normativo (sismico e sicurezza). Importo finanziato: € 1.265.000



SONDRIO

ASST Valtellina e Alto Lario – Presidi vari Intervento: Sostituzione apparecchiature diagnostiche medio-alta tecnologia in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Importo finanziato: € 1.530.000



TOTALE FINANZIATO: € 23.087.400,00

—-

DETTAGLI PER PROVINCE INTERVENTI AREA 5,6 MILIONI (apparecchiature ecografiche)

MILANO

ASST GOM Niguarda 1 ecografo portatile domiciliare + 4 da ambulatorio € 168.578

ASST Santi Paolo e Carlo 1 portatile + 2 ambulatoriali € 86.664

ASST Fatebenefratelli Sacco 2 portatili + 3 ambulatoriali € 132.371

ASST Ovest Milanese 2 portatili + 6 ambulatoriali € 255.242

ASST Rhodense 4 portatili + 4 ambulatoriali € 182.828

ASST Nord Milano 1 portatile + 7 ambulatoriali € 291.449

ASST Melegnano e Martesana 2 portatili + 11 ambulatoriali € 460.027

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 1 portatile + 3 ambulatoriali € 127.621



LODI

ASST Lodi 1 portatile + 3 ambulatoriali € 127.621



VARESE

ASST Sette Laghi 8 portatili + 8 ambulatoriali € 365.656

ASST Valle Olona 1 portatile + 5 ambulatoriali € 209.535



COMO

ASST Lariana 4 portatili + 6 ambulatoriali € 264.742



SONDRIO

ASST Valtellina e Alto Lario 1 portatile + 4 ambulatoriali € 168.578



BERGAMO

ASST Papa Giovanni XXIII 2 portatili + 5 ambulatoriali € 214.285

ASST Bergamo Ovest 1 portatile + 6 ambulatoriali € 250.492

ASST Bergamo Est 3 portatili + 8 ambulatoriali € 341.906



BRESCIA

ASST Spedali Civili 1 portatile + 2 ambulatoriali € 86.664

ASST Franciacorta 2 portatili + 2 ambulatoriali € 91.414

ASST VALCAMONICA 1 portatile + 3 ambulatoriali € 127.621

ASST Garda 7 portatili € 33.250LECCO

ASST Lecco 1 portatile + 9 ambulatoriali € 373.363



MONZA E BRIANZA

ASST Brianza 1 portatile + 8 ambulatoriali € 332.406

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori 2 portatili + 3 ambulatoriali € 132.371



CREMONA

ASST Cremona 2 portatili + 2 ambulatoriali € 91.414

ASST Crema 1 portatile + 1 ambulatoriale € 45.707



MANTOVA

ASST Mantova 4 portatili + 12 ambulatoriali € 510.484



PAVIA

ASST Pavia 1 portatile + 3 ambulatoriali € 127.621



TOTALE REGIONALE Ecografi portatili: 58 Ecografi da ambulatorio: 130