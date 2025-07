Sicurezza. Buccinasco, controlli capillari del territorio

Nei giorni scorsi il Prefetto ha risposto al sindaco di Buccinasco assicurando che la situazione del nostro territorio è stata esaminata in occasione della riunione tecnica tra le forze di polizia. Continua intanto il presidio della Polizia locale

Buccinasco (7 luglio 2025) – Continuano in modo costante e quotidiano i controlli del territorio da parte delle pattuglie della Polizia locale di Buccinasco, in servizio sette giorni su sette fino a mezzanotte. Necessaria anche la collaborazione con le altre forze di polizia, soprattutto in alcuni ambiti critici di confine, per questo nelle scorse settimane il sindaco Rino Pruiti si è rivolto al Prefetto Claudio Sgaraglia.

“La situazione del quartiere Robarello e i problemi al confine con Milano – dichiara il sindaco Pruiti – sono stati esaminati attentamente in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, come mi ha scritto il Prefetto che ringrazio anche per la sua rassicurazione sulla consueta e leale collaborazione tra le Istituzioni. Ringrazio anche gli operatori della Polizia locale di Buccinasco, sempre presenti sul territorio, pronti a intervenire a tutela della cittadinanza e dell’ordine pubblico. Questa mattina è stata identificata una persona, regolare e senza precedenti, che ieri, sorpresa dalla tempesta ed evidentemente senza mezzi, si è fermata a dormire nella zona pedonale di Romano Banco. Invitata ad andarsene, si è subito allontanata: spiace rilevare che un singolo episodio, per altro gestito in modo egregio e tempestivo dalla Polizia locale, venga utilizzato in modo strumentale e allarmistico. I nostri agenti, durante il lungo servizio, controllano tutto il territorio, con particolare attenzione ad alcune zone della città”.

