Società Umanitaria con AfricaExPress e Senza Bavaglio organizza la conferenza GAZA: URLA DAL SILENZIO

LUNEDI’ 14 LUGLIO ORE 18.00

Società Umanitaria – Sala Facchinetti

Via San Barnaba, 48 Milano

(mi-lorenteggio.coM) Milano, 7 luglio 2025 – A tutti i giornalisti internazionali è vietato l’accesso a Gaza. Solo pochi operatori umanitari che svolgono attività di assistenza sul campo riescono a entrare e poi uscire per portare la loro esperienza all’esterno. Lunedì 14 luglio alle 18.00 alla Società Umanitaria, Federica Iezzi, medico e giornalista appena rientrata da Gaza, racconterà di persona quello che ha visto e vissuto. Con lei saranno presenti Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’ONU sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967, in collegamento online, insieme ai giornalisti Federica D’Alessio, fondatrice del portale Kritica, attenta dal primo giorno a puntare l’attenzione su ciò che avviene a Gaza, e Massimo Alberizzi, direttore dei quotidiani online Africa ExPress e Senza Bavaglio, impegnato da sempre a fornire una narrazione corretta delle guerre e in genere a raccontare i problemi dell’informazione.

Un’occasione per riflettere sul peso della realtà di Gaza e sui veleni della propaganda e della censura, in un momento in cui il silenzio proveniente dalla Striscia urla alle coscienze di tutti noi.

Intervengono:

Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati

(in collegamento)



Massimo Alberizzi, storico corrispondente in Africa del Corriere della Sera ed esperto di Medio Oriente. Direttore dei giornali online Africa ExPress e Senza Bavaglio. Consigliere nazionale della FNSI, il sindacato dei giornalisti.

Federica d’Alessio, giornalista esperta in politica e conflitti sociali. Ha lavorato per MicroMega, Gli Stati Generali, TPI e Il Manifesto. Dopo vent’anni di lavoro ha fondato la sua testata, Kritica.it.

Federica Iezzi, cardiochirurgo pediatrico e giornalista

Redazione