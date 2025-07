Aeroporto di Orio al Serio, uomo muore risucchiato da un motore

(mi-lorenteggio.com) Orio al Serio, 8 luglio 2025 – SACBO comunica che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle ore 10:20 am a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza: l’ipotesi degli investigatori è che si sia trattato di un suicidio.

La tragedia ha determinato la chiusura temporanea dello scalo, con conseguente cancellazione o dirottamento di numerosi voli verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bologna e Verona.

Il traffico aereo è ripreso alle ore 12:00.

Redazione