BERGAMO, 11 NUOVI AUTOBUS ELETTRICI IN SERVIZIO NELLA FLOTTA ATB

Bergamo, 8 luglio 2025 – “Regione Lombardia è impegnata nella riqualificazione della flotta di autobus del trasporto pubblico locale: entro il 2026 entreranno in servizio oltre 1.070 nuovi mezzi performanti, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, in videocollegamento durante la presentazione degli 11 nuovi autobus elettrici dell’Azienda Trasporti Bergamo (ATB).

“Accolgo con favore – ha aggiunto – il percorso intrapreso , che va esattamente nella direzione auspicata dalla Regione. Investiamo, infatti, in autobus moderni, efficienti e green per offrire ai cittadini un servizio sempre più puntuale e di qualità. Regione ha già stanziato oltre 671 milioni di euro per il TPL lombardo nel 2025, di cui oltre 53 milioni destinati a Bergamo. Un segno tangibile del nostro impegno per un servizio essenziale su cui continueremo a investire”.

NUOVI AUTOBUS NELLA FLOTTA ATB, I DETTAGLI

Con i nuovi 11 autobus elettrici che da oggi entrano a far parte della flotta ATB, per un investimento complessivo di circa 6,7 milioni di euro, si avvicina l’obiettivo di un futuro diesel free entro il 2033. L’azienda bergamasca è la prima lombarda a mettere su strada un autobus elettrico articolato da 18 metri, in grado di trasportare fino a 128 passeggeri. Gli altri modelli verranno impiegati sulle linee urbane e suburbane, garantendo efficienza e zero emissioni.

Si tratta, in totale, di 4 mezzi E9 da 9 metri, 2 mezzi E12 da 12 metri e 5 mezzi articolati U18 da 18 metri.

I nuovi autobus si caratterizzano per l’elevata autonomia – con consumi di poco inferiori a 1 kWh/km – e per le tecnologie di bordo: sistemi di informazione passeggeri interni ed esterni, monitor, display LED e impianti di videosorveglianza per garantire sicurezza e qualità del servizio.

L’investimento complessivo di circa 6,68 milioni di euro è stato finanziato grazie alle risorse del PNRR, con un contributo statale pari all’80% e un cofinanziamento da parte di ATB, oltre all’acquisto dei sistemi di ricarica finanziati al 70%.