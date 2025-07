Ceriano – Partecipazione ed entusiasmo, Notte Bianca da incorniciare

Si conferma il successo per l’evento in centro a Ceriano Laghetto

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 8 luglio 2025 – Superate le difficoltà e le preoccupazioni generate dal maltempo del mattino, la Notte Bianca di Ceriano Laghetto ha saputo reggere alla grande anche la “concorrenza” dei vicini eventi di Saronno e Misinto. Un flusso continuo di persone ha attraversato le strade e le piazze centrali di Ceriano Laghetto fin dalla prima serata, andando man mano ad aumentare col passare del tempo. Tantissime e tutte molto apprezzate le occasioni di divertimento, mai come quest’anno distribuite ad ampio raggio su tutta l’area della festa con diversi “poli d’attrazione”, attivi fino a notte inoltrata. Dal mini-luna park al Giardinone alle bancarelle lungo via Cadorna e via Volta, dal maxi-palco in piazza Diaz ai concerti in piazza Lombardia e i vari punti musica sparsi per il paese. Particolarmente apprezzata l’esibizione dei Settesotto, la novità musicale di quest’anno, una scommessa vinta che ha fatto ballare tutti per oltre due ore. Applausi e grande coinvolgimento anche per le esibizioni di Sbandau e Yuppie Band, il cabaret di Villa Rita, la samba lungo la via I Maggio abbellita con i mandala bianchi di Bibliofilando, l’esposizione di auto tuning in via Volta e di auto d’epoca in via Cadorna e poi le delizie di Ibbq, Pro Loco Ceriano, Alpini e dei tanti street food.

Il pomeriggio si era aperto con il laboratorio dei Pokémon in Biblioteca, poi a seguire esibizioni e attrazioni proposte da diversi gruppi, associazioni e attività commerciali del territorio. Da segnalare anche la consegna delle borse di studio poetiche a due giovanissimi autori cerianesi, a cura di Ecolandia A.p.s.

“La vera forza della Notte Bianca di Ceriano Laghetto sta proprio nella capacità delle attività cerianesi di mettersi sempre in gioco e rinnovarsi per un’offerta sempre nuova e coinvolgente” – commenta soddisfatto l’Assessore agli Eventi Thomas Nisi, ringraziando tutti quanti hanno collaborato alla perfetta riuscita dell’evento. “Un ringraziamento speciale – continua l’Assessore – è dovuto alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, la cui presenza per tutta la durata della manifestazione ha permesso che la lunga serata scorresse senza alcun problema e a tutti i dipendenti comunali e i volontari che hanno collaborato alla buona riuscita della festa”.