CLIMA, APPROVATA LEGGE REGIONALE. ASSESSORE MAIONE: PROVVEDIMENTO BANDIERA DELLA LEGISLATURA, SIAMO TRA I PRIMI IN ITALIA E IN EUROPA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 luglio 2025 – L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, commenta l’approvazione della Legge sul Clima in Consiglio regionale.

“Abbiamo approvato il provvedimento bandiera di questa legislatura – sostiene l’assessore -. Siamo fieri di essere tra le prime Regioni in Italia e in Europa ad adottare una norma che affronta concretamente le sfide poste dai cambiamenti climatici, garantendo un futuro più sostenibile per tutti. Questa legge integra la variante climatica in ogni aspetto delle nostre politiche. È un vero e proprio passo storico che non solo riflette il nostro profondo impegno per la tutela ambientale e la qualità della vita dei cittadini lombardi, ma ci proietta anche come leader in questa transizione fondamentale. Per supportare questa visione, la legge garantirà supporto concreto a enti locali e imprese attraverso una formazione continua e la creazione di un comitato regionale dedicato al clima”.

La Legge Clima si concentra su due pilastri fondamentali: la mitigazione, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra, e l’adattamento, per affrontare gli eventi meteorologici estremi, ridurre la formazione delle isole di calore, adeguare le coltivazioni e orientare lo sviluppo economico delle aree montane.

Tra le disposizioni chiave, si prevede l’introduzione di criteri per l’assorbimento di carbonio nei suoli, la riqualificazione ambientale, la forestazione e la depavimentazione delle superfici impermeabilizzate negli interventi edilizi e infrastrutturali, promuovendo al contempo l’uso di materiali riciclati e la mobilità sostenibile.

“Con l’approvazione di questa Legge sul Clima – conclude l’assessore Maione – la Regione Lombardia non si limita a rispondere alle sfide del presente, ma compie un passo decisivo per salvaguardare l’ambiente e garantire un futuro più sostenibile alle prossime generazioni”.