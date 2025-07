DDL MONTAGNA, PRESIDENTE FONTANA: DA MINISTRO CALDEROLI ATTENZIONE E RISPOSTE CONCRETE PER TERRE ALTE, AVANTI COSÌ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 luglio 2025 – “Il ddl Montagna del ministro Calderoli ottiene il via libera della Camera e si appresta a tornare al Senato, con diverse misure importanti al suo interno”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Misure per incentivare la natalità e contrastare lo spopolamento – aggiunge Fontana – supporto a giovani e imprese, iniziative per garantire i servizi pubblici essenziali ai cittadini, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema montano, regolamentazione della caccia nei valichi montani, risorse vere per la montagna”. “Un plauso al ministro Calderoli – conclude il governatore – per il suo incessante lavoro, la Lombardia guarda a questo provvedimento con favore”.

Redazione