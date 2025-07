Doppia spaccata e raid di furti nella notte, aggrediti gli Agenti, ma, bloccati con il taser: banda di ladri in manette

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 8 luglio 2025 – Durante la notte, le pattuglie della Squadra “Volante” della Polizia di Stato hanno tratto in arresto tre malviventi, autori di diversi furti avvenuti nel Centro Cittadino. L’intervento ha preso le mosse a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia attraverso il numero di emergenza “112 NUE” da parte di un cittadino che riferiva di aver visto tre soggetti armeggiare nei pressi un’attività commerciale sita in Via Trieste.

I Poliziotti, giunti immediatamente sul posto hanno riscontrato il danneggiamento della vetrina per un tentativo di effrazione ma non la presenza dei tre individui. Da quel momento sono quindi iniziate le ricerche.

Successivamente perveniva un’ulteriore richiesta di intervento alla Polizia circa un tentativo di furto nei pressi della vicina Piazza del Foro.

Gli Agenti della “Squadra Volanti” in sevizio sul territorio, in sinergia con la Centrale Operativa – che visionava tramite i sistemi di videosorveglianza cittadina gli spostamenti dei tre malviventi in tempo reale -, riuscivano ad accerchiarli chiudendo loro tutte le possibili vie di fuga.

Due dei tre mostravano sin da subito un atteggiamento ostile, poco collaborativo e aggredivano fisicamente i poliziotti.

La ricerca di uno scontro fisico da parte dei malviventi nei confronti dei Poliziotti, ha pertanto reso necessario l’utilizzo da parte di questi ultimi del TASER al fine di contenere le condotte violente e procedere così al fermo.

Gli Agenti procedevano quindi ad effettuare altrettante perquisizioni personali nei confronti dei tre, le quali davano esito positivo: nello specifico, veniva rinvenuto nella tasca di uno di essi, un TASER (storditore elettrico) – utilizzato dai delinquenti per rendere inoffensive le vittime delle loro rapine – immediatamente sottoposto a sequestro.

I soggetti – di cui due maggiorenni già con precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura e gravità, ed uno minorenne – di nazionalità tunisina e marocchina, senza fissa dimora ed Irregolari sul Territorio Nazionale – venivano condotti pertanto presso gli Uffici della Questura di Brescia per le operazioni di fotosegnalamento. Qui, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, venivano arrestati in quanto ritenuti responsabili delle due spaccate, dei tentanti furti avvenuti nella notte nonché per la violenza e l’aggressione nei confronti dei Poliziotti.

In considerazione di quanto accertato e dei precedenti a loro carico, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei loro confronti che venissero Espulsi emettendo altrettanti Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale, che diverranno esecutivi all’atto della loro scarcerazione.

“Ancora una volta – dichiara il Questore – emerge quanto sia fondamentale la collaborazione della cittadinanza. La tempestiva chiamata alla Polizia ha consentito un intervento rapido ed efficace assicurando alla giustizia tre pericolosi malviventi pregiudicati per gravi reati che non hanno esitato ad aggredire i poliziotti al momento del loro fermo”.

Redazione