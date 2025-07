Incidente a Buccinasco, 25enne cade in moto a Gudo Gambaredo: soccorso con l’elicottero

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 9 luglio 2025 – Questa sera, intorno alle ore 20.20, in via Edmondo De Amicis, nella frazione di Gudo di Gambaredo, un 25enne, per cause in fase di accertamento, è caduto dalla moto, riportando diverse contusioni.

Da Como è giunto l’elisoccorso, attrezzato per il volo in notturna, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale.

Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo.

Alle ore, 22.00, sempre a Buccinasco, c’è stato un altro urgente intervento di soccorso.

Un 55enne, colto da malore, è stato soccorso in casa in via Fagnana, 15, ma, inutili sono stati i soccorsi dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario.

V. A.