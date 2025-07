Incidente auto moto a Vergiate, 19enne deceduto in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Vergiate, 8 luglio 2025 – Intorno alle ore 14.50, lungo la via Sempione, all’altezza del civico 39, è avvenuto un grave e violento incidente tra un’auto e una moto. Coinvolti un giovane di 19 anni, di Gallarate, a bordo della sua Kawasaki, che si è scontrata con una Bmw, condotta da un uomo di 65 anni.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, e sono giunte un’ambulanza e un’automedica. Per permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso.

Dopo le prime cure, il 19enne è stato trasporatato in elicottero in gravissime condizione e in codice rosso all’ospedale di Gallarate, dove è deceduto.

V. A.