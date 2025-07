LIGNANO SABBIADORO: 5 ESPERIENZE PER UN’ESTATE DA VIVERE DALL’ALBA AL TRAMONTO

(mi-lorenteggio.com) Lignano Sabbiadoro, 8 luglio 2025 – Lignano Sabbiadoro, con i suoi otto chilometri di spiaggia dorata e la sua pineta con 1.200.000 alberi, è una destinazione che sorprende per la varietà di paesaggi e di attività da vivere all’aria aperta: non solo spiagge e relax, ma anche natura, avventura, benessere e sapori tipici. Momenti esperienziali coinvolgenti da vivere dall’alba al tramonto, trasformando ogni momento della giornata in un’opportunità di scoperta e divertimento. Tra queste, spiccano alcune attività che, grazie alla diversità di ambienti che coesistono in modo armonioso tra loro, diventano esclusive. Si comincia all’alba con le Fat Sand Bike, per immergersi poi nella pineta praticando il Forest Bathing e arrivare in tarda mattinata lungo la spiaggia per provare vari sport acquatici. Man mano che ci si avvicina all’ora del tramonto, imperdibili sono poi l’esplorazione della suggestiva laguna tra gli storici Casoni, le case sull’acqua dei pescatori, e a fine giornata le cene in riva al mare sotto le stelle, all’insegna dei sapori e dei prodotti tipici locali.

Un’avventura al mattino presto in bicicletta

Per chi ama iniziare la giornata in modo energico, Lignano offre l’opportunità di vivere la spiaggia con le Fat Sand Bike al mattino presto. Queste speciali biciclette da spiaggia sono dotate di ruote molto larghe, ideali per pedalare con agilità sia sulla sabbia che lungo il bagnasciuga. Grazie alle loro dimensioni, le ruote permettono stabilità sulla sabbia e la forza sui pedali è di gran lunga inferiore rispetto a quella necessaria per spostare una normale bicicletta. Si tratta di un percorso pensato per gli appassionati delle due ruote, e Lignano rappresenta una delle località principali in cui provare questa esperienza con i colori del mattino presto, sotto la guida di un trainer che conosce tutti i segreti di questo divertente modo di usare la bicicletta. Le escursioni partono infatti alle 7.30 e sono disponibili fino a settembre quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, sabato e domenica), partendo dal Beach Village situato lungo la spiaggia all’altezza dell’Ufficio 7 di Lignano Sabbiadoro.

Info: https://lignanosabbiadoro.it/it/esperienze/escursione-fat-sand-bike/

Un Bagno di Foresta per un risveglio lento

Per chi cerca invece un’esperienza rigenerante o un risveglio più dolce rispetto alla pedalata, Lignano propone il Forest Bathing, o Bagni di Foresta. Questa pratica sensoriale giapponese, riconosciuta per i suoi benefici su stress, sonno e sistema immunitario, invita a un contatto profondo con la natura. Ogni mercoledì mattina alle 8.30, fino al 27 agosto, nella pineta di fronte al Bagno 5, istruttori esperti guidano camminate lente e consapevoli: un’esperienza immersiva nei suoni e nei profumi della natura, con esercizi che affinano la percezione e la connessione con l’ambiente circostante, che si conclude con un momento di condivisione attorno al “legnetto parlante” per permettere a ognuno di esprimere liberamente le sensazioni provate. Questi incontri, alternati a pause di ascolto e respirazione, rendono i Bagni di Foresta un’esperienza rigenerante per rilassare la mente stimolando tutti i sensi.

Link: https://lignanosabbiadoro.it/it/esperienze/forest-bathing/

Sport sull’Adriatico a metà mattina

Per chi proprio non riesce a stare fermo sotto l’ombrellone, tante sono le attività da provare sulla spiaggia o in acqua nelle diverse strutture attrezzate con istruttori esperti. Oltre a quelle classiche, tra cui il Kitesurf, praticabile all’isola delle Conchiglie, la canoa, il SUP o la vela, spicca il Parasail: un paracadute ascensionale trainato da una barca a motore. Senza alcuno sforzo o abilità fisica, si viene sollevati dolcemente fino a 100 metri d’altezza e proprio dall’alto è possibile ammirare la riviera lignanese. Partenza e atterraggio avvengono direttamente dalla barca, con la possibilità di “volare” da soli o in coppia. A queste si aggiungono il wakeboard, a metà tra sci nautico e snowboard, o lo Yoga Sup. Infine, grazie a venti favorevoli come la bora e lo scirocco, alcuni sport, tra cui il windsurf, sono un’opzione praticabile quasi tutto l’anno.

Info: https://lignanosabbiadoro.it/it/esperienze/?tag_id=75

Alla scoperta delle case sull’acqua

Man mano che poi ci si avvicina al tramonto, quando la luce si fa più morbida e il caldo si stempera, l’ideale è partire alla scoperta della laguna. Bastano pochi minuti in barca da Lignano per raggiungere un luogo che conserva ancora il fascino di un tempo. Nel porto si noteranno infatti le Batele, tipiche barche da pesca di laguna, lunghe 4 metri e dal fondo piatto, studiate per navigare in acque dal fondo non particolarmente profondo. Ma le vere “star” da queste parti sono i Casoni, le storiche capanne su palafitte quasi sospese sull’acqua, concentrate in particolare alla foce del Fiume Stella, un tempo utilizzate dai pescatori e realizzate con materiali locali. La sensazione qui è di trovarsi immersi in una dimensione a metà tra la realtà e il fantasy.

Info: https://lignanosabbiadoro.it/it/esperienze/escursione-in-barca-sul-fiume-stella/

Un mare di sapori

Infine, quando il giorno sfuma e il cielo si accende di stelle, una vera coccola serale è quella che propone l’iniziativa “Cene con le Eccellenze di Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Otto serate all’insegna dei sapori tipici organizzate direttamente sulla spiaggia per valorizzare i prodotti delle migliori filiere agroalimentari del territorio, tra tradizione, creatività e attenzione alla sostenibilità. Ogni appuntamento propone un menu diverso, pensato per raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso le sue materie prime e i volti di chi le coltiva e le trasforma: produttori, vignaioli e artigiani del gusto. Qui, la cucina diventa incontro tra mare e terra, in un equilibrio che unisce sapori, identità locale e voglia di innovare.

Info: https://www.turismofvg.it/it/mare/un-mare-di-sapori

Per maggiori informazioni sulla destinazione: lignanosabbiadoro.it

