Mantova: la Polizia di Stato scopre droga nascosta tra le caramelle di un camionista

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 8 luglio 2025 – Durante un controllo di routine effettuato il 30 giugno lungo la SS 12 Abetone – Brennero, il personale della Sezione Polizia Stradale di Mantova – Distaccamento di Ostiglia ha fermato un autoarticolato sloveno guidato da un uomo di nazionalità serba, residente in Slovenia.

Quello che sembrava un normale controllo si è trasformato in una scoperta sorprendente.

Gli agenti, insospettiti da un intenso odore proveniente dall’abitacolo, hanno deciso di ispezionare più a fondo il veicolo. Nella plancia centrale, a destra del volante, è stata trovata una normale scatola di caramelle che, al suo interno, nascondeva due involucri di plastica trasparente contenenti sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana.

Il conducente manifestava chiari segni di alterazione dovuti all’assunzione di stupefacenti, dunque il contenuto degli involucri è stato sottoposto a test con apparecchiature specifiche disponibili alla pattuglia: l’analisi ha confermato la presenza di THC in due confezioni di marijuana, una da 6,22 grammi e l’altra da 3,76 grammi.

La sostanza è stata immediatamente sequestrata amministrativamente e al conducente è stata ritirata la patente. Successivamente, l’autotrasportatore è stato accompagnato presso il locale ospedale per tutti gli accertamenti medici del caso, dei quali si è ancora in attesa.

La Polizia Stradale conferma ancora una volta il suo impegno costante nella tutela della sicurezza delle arterie viarie della provincia mantovana e nella protezione della cittadinanza, garantendo controlli scrupolosi e severi su ogni veicolo in circolazione. La presenza attenta e costante delle Forze dell’Ordine rappresenta una barriera essenziale contro comportamenti pericolosi e mette in campo un presidio indispensabile per una guida responsabile e sicura.