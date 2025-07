Nubifragio nel comasco, 169 interventi dei Vigili del Fuoco

(mi-lorenteggio.com) Como, 8 luglio 2025 – Dopo il nubifragio di ieri sera, il comando provinciale dei Vigili del fuoco ha comunicato di avere eseguito, fino all’alba di oggi, un totale di 169 interventi di soccorso tecnico urgente gestendo 359 chiamate.

Sono stati effettuati 8 interventi di salvataggio di persone in pericolo, un intervento per incidente stradale, 41 operazioni di taglio piante pericolanti o cadute, 82 interventi per danni da acqua e per attività di prosciugamento, 5 interventi legati a incendi o esplosioni che hanno interessato anche cabine Enel e contatori, 30 interventi di verifica e messa in sicurezza, 2 interventi per altrettanti eventi franosi.

È tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Como-Milano, interrotta ieri sera per la caduta di alberi sui binari a Cadorago.

