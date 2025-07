Rho. Il Sindaco in visita ai centri estivi, occasione di gioco e di educazione per centinaia di ragazzini

Accompagnato dal vicesindaco Vergani e dall’assessore Bianchi, Andrea Orlandi ha dialogato a lungo con i bambini

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 luglio 2025 – “Quanti anni hai? Quanto guadagni? Che macchina hai? Che squadra tifi? Come sono le tue giornate, di cosa ti occupi? Hai dei bambini? Cosa volevi fare da grande quando avevi la nostra età? Qual è il tuo influencer preferito?”. E ancora: “Quando sarà pronta piazza Visconti? Come sarà?”.

Sono tante le domande che i piccoli rhodensi hanno sottoposto al Sindaco Andrea Orlandi durante il giro di centri estivi comunali e oratori feriali compiuto durante la scorsa settimana. Accompagnato dall’assessore Paolo Bianchi e dal Vicesindaco Maria Rita Vergani, il primo cittadino ha chiacchierato con i ragazzi, ascoltato gli educatori, condiviso i pasti e incontrato chi si occupa di cucinare e servire a tavola.

All’Oratorio San Carlo sono accolti 370 ragazzi di primarie e secondarie di primo grado, supportati da 110 animatori, con la presenza costante di don Marco Ferrari. Giochi, laboratori, momenti di riflessione, spazio compiti e pasti cucinati da un team oratoriano. A ogni tavolo due animatori per garantire attenzione costante a tutti quanti.

Al centro estivo comunale Summer Land, organizzato nella scuola “Sante Zennaro” di Terrazzano dalla cooperativa Progetto A e coordinato da Sara Ramella, i ragazzini hanno accolto Orlandi con la scritta “Benvenuto Sindaco” proposta in tutte le lingue rappresentate al campus: dall’italiano al portoghese, dall’arabo al tedesco, dall’albanese al giapponese. Un centinaio gli scritti nella fascia di età delle primarie, tra cui alcuni bambini con disabilità.

I ragazzi erano alle prese con laboratori di scacchi proposti da Massimiliano Guidi e di fotografia analogica proposti da Giulia Turri per la cooperativa sociale LaFucina, che anima anche giochi e balli. Imparavano a giocare a basket con Andrea Damove e gli amministratori non hanno rinunciato a cimentarsi in qualche canestro. I ragazzi hanno manifestato la gioia di stare insieme e di imparare cose nuove e posto domande curiose, come “potresti prenotare la neve? perché io non l’ho mai vista”.

All’Oratorio di Terrazzano 90 i ragazzi delle secondarie di primo grado: qui sono emerse domande su piazza Visconti e sui diversi cantieri aperti anche nel quartiere, in particolare per la creazione di una nuova scuola primaria e per il refettorio della scuola Federici. Si è parlato del centro sportivo De Gasperi, della pista ciclabile di via Ospiate, della nuova casa dell’acqua molto apprezzata a ogni età al punto che i ragazzi la vorrebbero aperta anche oltre le 22. Ad accogliere gli ospiti il parroco don Diego Crivelli e la coordinatrice con gli educatori. Ai ragazzi l’assessore Paolo Bianchi ha suggerito di segnalare proposte per gli arredi e i giochi del parco che verrà creato al posto dell’attuale scuola “Sante Zennaro”.

All’Oratorio di Mazzo, Samuele Ricci, l’educatore che tutto l’anno segue gli oratori della comunità pastorale Mazzo-Terrazzano-San Pietro, ha radunato gli oltre cento iscritti di quarta e quinta elementare. “Sindaco Andrea, ti ricordi di me?” ha chiesto più di un bambino, ricordando le visite scolastiche in Municipio. Curiosa la richiesta di una piscina da costruire “dove adesso c’è il prato, con uno scivolo che parta dal campanile della chiesa”. Con i bambini gli amministratori hanno potuto parlare anche di costi alti nei supermercati, di aiuti alle persone in difficoltà, di quel che viene più o meno apprezzato nelle mense scolastiche, dell’altalena che i vandali hanno spaccato al parco di via Bersaglio. Alcune mamme e nonne hanno garantito un super pasto, molto gradito da tutti.

All’Oratorio San Pietro sono accolti i bambini di prima, seconda e terza elementare, 90 gestiti da quindici animatori. Anche da parte loro domande sul refettorio della scuola Federici, sui nuovi laboratori, sulla casa dell’acqua. E una richiesta: “Puoi organizzare un tour per visitare il tuo ufficio?”.

All’Oratorio San Giovanni il parroco don Marco Prandoni ha chiamato a raccolta i 220 ragazzi che hanno proposto il canto dell’estate della Federazione oratori milanesi, ovvero “Toc toc – Io sono con voi tutti i giorni” e anche “Bella la storia dell’animatore”. Molto particolari le domande rivolte al primo cittadino: “Quanto costa il tuo outfit? Che macchina hai? Quanto guadagni? Preferisci Ronaldo o Messi? Qual è il tuo influencer preferito?”.

All’Oratorio San Michele gli amministratori comunali sono stati accolti da don Paolo Gessaga. I ragazzi, gli iscritti sono in tutto 120, hanno proposto canzoni e domande. Idem all’Oratorio di Lucernate, dove i piccoli (una novantina) hanno posto tanti interrogativi su cibi preferiti, numero di scarpe, impegni lavorativi, tifo calcistico. Strepitoso il risotto giallo preparato da cuochi e cuoche: un team di volontari che da decenni si dà da fare per i più piccoli ogni estate sotto i tendoni dell’oratorio.

All’Oratorio San Paolo, dove gli iscritti sono 350, uno striscione di benvenuto, tanti applausi e tanta emozione. Don Esler Miranda ha coordinato i ragazzi, che hanno regalato a Vergani e Bianchi la maglietta con la scritta “Toc Toc” e al Sindaco quella da animatore. Anche qui pranzo degli ospiti insieme con i bambini, continuando a dialogare con loro.

Ultima tappa il campus comunale Summer Land per la scuola dell’infanzia, che ha come sede la scuola “Pascoli” di via San Martino: otto le classi di piccoli iscritti, dai 3 ai 6 anni, con nomi ispirati al Luna Park, gestiti dalla cooperativa Stripes (responsabile Marta Franchi ed educatore Gianluca Salvati) con laboratori coordinati da LaFucina, presente con Francesca Rossini. I piccoli, che in tutto sono 120, hanno chiesto al Sindaco se viva “nel castello in piazza Visconti” e lui ha raccontato la storia di un “simpatico fantasma che vive nella torre e quando arrivano i bambini fa trovare caramelle per tutti”.

La sera del 2 luglio è stato organizzato un Pool Party al centro sportivo Molinello per quasi 200 educatori e volontari dei centri estivi comunali e degli oratori feriali: il grazie della città agli adolescenti che si sono messi al servizio dei più piccoli.

MGM ha messo a disposizione gratuitamente le tre piscine all’aperto, il Comune ha offerto il buffet, l’allegria dei ragazzi ha fatto il resto. “Fate per la comunità un lavoro meraviglioso, ancora più impegnativo con questo caldo. Grazie per il tempo che avete dedicato ai bambini!”, ha detto l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi. Maurilio Casertano, di MGM SPORT, ha aggiunto: “Siete stati un esempio per i più piccoli. Se continuate così, abbiamo il futuro assicurato”.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha ringraziato tutti i giovanissimi: “Siete stati importanti per bambini e bambine. Io porto ancora in me i volti dei piccoli di cui sono stato educatore. Avete donato il tempo, la cosa più preziosa, e i vostri talenti. Una occasione di crescita per tutti, perché avete aggiunto nella vostra cassetta degli attrezzi molti pezzi in più. Grazie per l’impatto positivo sulla comunità del futuro!”.

Presenti l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, il vicesindaco Maria Rita Vergani, i coordinatori dei vari campus.

“E’ sempre piacevole incontrare i più piccoli della nostra comunità – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Ringrazio tutti coloro che sono impegnati per accompagnare i ragazzi in queste settimane estive, fornendo così un grande servizio alle famiglie che non possono contare su nonni o altre figure educative. Ho potuto sperimentare come nei laboratori, attraverso formule giocose, passino messaggi importanti e i ragazzi possano anche esprimere le loro ansie o preoccupazioni. La festa in piscina è stato un modo per dire grazie agli animatori, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. Confidiamo che la partecipazione lasci il segno e sia occasione di crescita per ogni singolo bambino accolto”.

Nella foto Andrea Orlandi, Paolo Bianchi e Maria Rita Vergani al centro estivo comunale organizzato a Terrazzano