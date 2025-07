Tenta di rubare in treno: arrestato irregolare

Il Questore: “Espulso”

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 8 luglio 2025 – Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia, hanno fermato e denunciato un cittadino extracomunitario di origini algerine per aver tentato di rubare a bordo di un Treno ad Alta Velocità in partenza per Venezia.

Il fatto è avvenuto durante lo scorso pomeriggio alla Stazione Ferroviaria di Brescia, allorquando i Poliziotti della Sezione Ferroviaria, impegnati nei controlli all’interno della stazione, hanno individuato l’uomo mentre rovistava all’interno di alcuni bagagli durante la sosta del treno.

L’uomo, irregolare sul Territorio Nazionale – già con precedenti penali e/o di polizia per reati di diversa natura e gravità – veniva pertanto sottoposto a perquisizione personale che dava esito positivo: venivano infatti rivenuti nella sua disponibilità alcuni beni trafugati e successivamente restituiti ai legittimi proprietari.

Alla luce degli elementi raccolti il malvivente veniva pertanto dichiarato in stato di arresto.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione del suo status d’irregolarità, ha emesso pertanto a suo carico un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

Redazione