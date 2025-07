ACI, GOVERNATORE FONTANA: BUON LAVORO AL NUOVO PRESIDENTE GERONIMO LA RUSSA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 luglio 2025 – “Complimenti a Geronimo La Russa del quale ho potuto apprezzare la professionalità come presidente di ACI Milano. Gli auguro buon lavoro e in bocca al lupo in vista di questo nuovo incarico che saprà interpretare con assoluta competenza”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel ringraziare il predecessore Angelo Sticchi Damiani per il lavoro svolto fin qui, commenta l’elezione di Geronimo La Russa a presidente dell’Automobile Club Italia. “Ci incontreremo presto – aggiunge Fontana – per valutazioni di carattere generale e in particolare per la valorizzazione dell’autodromo di Monza”.