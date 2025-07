AGOSTO IN PIAZZA nel cortile del centro anziani Stella Polare

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 luglio 2025. L’Agosto in Piazza torna per fornire occasioni di divertimento a chi rimane in città durante l’estate. Da venerdì 1 a domenica 31 agosto, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 20.30 alle 23.30, nel cortile del centro anziani Stella Polare di via Buon Gesù si potrà ascoltare musica e ballare all’aperto, per passare una serata in compagnia. Il tutto a ingresso libero.

Su una apposita pedana si alterneranno gruppi di musicisti e diversi gruppi di danza interverranno per animare ogni appuntamento. La gestione è affidata al CRAR, Centro ricreativo anziani rhodensi, che a Stella Polare svolge attività di intrattenimento e socializzazione lungo tutto l’arco dell’anno.

In caso di maltempo si potrà utilizzare il salone interno del centro anziani. Per renderlo maggiormente accessibile, sono stati anche effettuati alcuni interventi per aprire un altro ingresso con pedana privo di ogni barriera architettonica.



Il giorno di Ferragosto, Stella Polare propone un pranzo comunitario. Presto saranno fornite tutte le indicazioni per prenotarsi. Il centro anziani rimane aperto tutta l’estate con la sola eccezione della settimana dal 18 al 22 agosto: propone laboratori artistici o di maglia e cucito, giochi a carte, merende a Villa Burba, tombolate.



“L’Agosto in Piazza è sempre molto atteso da chi resta in città in estate, soprattutto dagli anziani – commenta l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – Per quindici serate nel mese di agosto sarà possibile ballare, giocare a carte, stare insieme e trascorrere del tempo in allegria. Ringrazio chi si occuperà di gestire questi appuntamenti e Stella Polare che per tutta l’estate accoglie gli anziani che non vogliono restare da soli a casa. Ricordo, infine, che il progetto Estate Sicura permette supporto e sostegno a quanti affrontano qualche particolare difficoltà: i bisogni di ciascuno sono sempre al centro dell’attenzione”.



Redazione