Avviso Pubblico presenta il 15° rapporto “Amministratori sottotiro”. Tra gli intervistati anche il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti

Martedì 8 luglio il primo cittadino ha partecipato all’incontro di presentazione del volume pubblicato dall’associazione di Enti locali e Regioni contro mafia e corruzione. Tra gli atti intimidatori citati, anche le minacce che hanno colpito il sindaco Pruiti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 9 luglio 2025 – Un’intimidazione al giorno, ogni giorno, per quindici anni. È il drammatico dato emerso dal 15° Rapporto “Amministratori sotto tiro” presentato martedì 8 luglio a Roma da Avviso Pubblico, associazione di Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, di cui fa parte anche il Comune di Buccinasco.

Un lavoro prezioso, frutto dell’impegno costante di analisti, accademici e studiosi che hanno scandagliato il fenomeno in ogni angolo del Paese.

Dal 2010 al 2024 sono stati censiti 5.716 atti intimatori, di minaccia o violenza contro sindaci, assessori, consiglieri comunali o municipali, dipendenti e funzionari degli enti locali: 381 intimidazioni all’anno, 32 al mese, una al giorno.

Dietro ogni numero c’è un volto, una storia, una comunità intera. E la fotografia del 2024 conferma quanto il fenomeno sia tutt’altro che in remissione: sono 328 gli episodi censiti lo scorso anno, in aumento del 4% rispetto al 2023.

Il bersaglio preferito sono i sindaci, colpiti il 61% dei casi. Tra loro, anche il primo cittadino di Buccinasco, presente martedì a Roma, a cui il Rapporto di Avviso Pubblico dedica un intero capitolo per raccontarne la storia, anche attraverso una video-intervista. Si raccontano sia gli ultimi attacchi (come il biglietto lasciato sul parabrezza della sua auto lo scorso dicembre: “Fatti i ca**i tuoi o finisci al cimitero, vattene me*da di uomo”), sia episodi precedenti.

Per leggere l’intervista al sindaco Pruiti e guardare il video:

https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/pubblicazioni/amministratori-sotto-tiro/interviste-ast/S