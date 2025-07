Clima: “Approvato Pdl sul clima che farà la differenza per la Lombardia. Ruolo da protagonista di Arpa”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2025. “Il PDL sul clima rappresenta un vero passo avanti per la gestione di un’istanza cruciale come quella ambientale nella nostra regione. È una normativa che farà davvero la differenza per la Lombardia” – ha dichiarato Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia, commentando il recente via libera alla proposta legislativa.

“Siamo fieri che sia stato riconosciuto, in modo chiaro e formale, il valore della professionalità di Arpa Lombardia e del lavoro dei suoi tecnici. È un riconoscimento doveroso, che contribuisce concretamente a porre l’attenzione su un’eccellenza come Arpa Lombardia che lavora costantemente per la tutela ambientale”.

“Puntiamo sempre di più – conclude Lo Palo – sull’implementazione di nuovi strumenti, sulla formazione e comunicazione per affrontare una sfida così importante come quella della transizione ecologica”.