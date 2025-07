Consegnati ai bimbi dell’ospedale di Cantù i regali sospesi di UNICEF

(mi-lorenteggio.com) Cantù, 9 luglio 2025 – Questa mattina la Polizia di Stato di Como, unitamente ai rappresentanti di UNICEF, della Guardia di Finanza di Cantù e dei Vigili del Fuoco di Cantù, ha consegnato il “Regalo Sospeso” di UNICEF Italia ai piccoli pazienti della pediatria, donando loro un sorriso.

Il regalo sospeso è una valigetta piena di giochi e attività, realizzata insieme a Clementoni e all’artista Merioone e sostiene i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione delle bambine e dei bambini.

La Polizia di Stato, nel periodo di Natale, collabora con UNICEF allestendo a fianco i propri stand espositivi in città, una raccolta fondi, infatti, come tutti gli anni UNICEF raccoglie le donazioni in cambio di una Pigotta, una bambola di pezza fatta a mano che nell’occasione viene confezionata con la divisa della Polizia di Stato.

Il costo della donazione è 10 euro, denaro che al termine delle festività, viene utilizzato per l’acquisto delle valigette per i bambini degli ospedali italiani.

