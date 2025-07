Il Questore di Milano revoca la licenza al “HAOMEN KTV”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2025 – Il Questore di Milano, Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha revocato la licenza all’esercizio pubblico denominato “HAOMEN KTV” sito a Milano in via Ludovico Di Breme n° 50.

Ieri sera gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato il provvedimento al titolare del locale, in quanto lo scorso maggio i poliziotti di via Satta, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e del Reparto Cinofili di Milano hanno effettuato un controllo all’interno del locale, a seguito del quale, nella zona dove si trovava il DJ e addosso allo stesso, hanno rinvenuto 5 grammi di marijuana e circa 3 grammi di cocaina oltre a sette sigarette artigianali contenenti marijuana, motivo per il quale l’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Inoltre, all’interno di una stanza, è stata rinvenuta una scatola contenente 16 grammi e mezzo di cocaina e due pasticche di ecstasy dal peso di 1 grammo; durante il controllo, uno degli avventori è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un documento falso.

Il locale, infine, oltre ad essere un ritrovo di persone pregiudicate, è già stato destinatario di cinque decreti di sospensione della licenza emessi durante le precedenti gestioni, nonché di un sesto decreto di sospensione della licenza nel corso della gestione attuale, per analoghe problematiche.

Redazione