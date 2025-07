Incidente sul lavoro a Montirone (BS), operaio schiacciato tra due lastre

(mi-lorenteggio.com) Montirone, 9 luglio 2025 – Stamane, alle ore 7.50, in via Benedetto Castelli,. 10, un operaio di 30 anni, per cause in fase di accertamento, è rimasto schiacciato tra due lastre pesanti, riportando un trauma alla schiena, uno al torace, al bacino e ad un arto superiore.

Sul posto sono Intervenuti: l’elisoccorso, un’auto infermieristica, un’ambulanza, le forze dell’ordine e i funzionari della locale ATS. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale di Brescia.

