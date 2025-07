INVECCHIAMENTO ATTIVO, A SONDRIO IL TOUR GENERAZIONI IN CAMMINO

ASSESSORE LUCCHINI: PROGETTI CONCRETI PER BENESSERE SOCIALE E LA LONGEVITÀ COME OPPORTUNITÀ

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 09 luglio 2025. A Sondrio si è svolta questa mattina la tappa dell’ATS Montagna relativa al ciclo di incontri regionali di ‘GenerAzioni in Cammino-Radici per il futuro’ nel quale l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha presentato i risultati e i percorsi finanziati dalla misura che promuove l’invecchiamento attivo e favorisce il patto tra generazioni.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i progetti e i protagonisti del Piano territoriale degli interventi che coinvolge gli Enti del Terzo Settore, Enti capofila del Piano di Azione Territoriale e dei Centri per la Famiglia, ASST, Comuni e Ambiti Territoriali Sociali con la regia dell’ATS grazie alla misura regionale di innovazione sociale in coprogettazione con i territori.

“Mi sono complimentata con tutti gli attori sociali presenti – ha dichiarato l’assessore Lucchini – per gli esiti della nostra iniziativa regionale sperimentale che, con un investimento di 4,3 milioni di euro, sta promuovendo per la prima volta il valore della longevità come opportunità e che sta innescando un processo culturale che ci consentirà di sostenere buone pratiche e creare infrastrutture sociali per le nostre comunità per prevenire l’isolamento sociale.

Abbiamo voluto investire, ha illustrato l’esponente della Giunta regionale, “su socializzazione e inclusione sociale, sull’autonomia e sul benessere, sulla partecipazione e la cittadinanza attiva lasciando però ai territori la facoltà di immaginare e proporre soluzioni sulla scorta delle loro esigenze per un welfare generativo. A Sondrio ho avuto modo di conoscere la straordinaria realtà sociale del territorio che sta promuovendo l’ortoterapia, i punti di incontro, le contaminazioni creative e i progetti volti alla prevenzione e alla tutela della salute. Mi ha colpito molto – ha sottolineato Lucchini – il progetto ‘Qua la zampa’ con le attività che si svolgeranno presso RSA e C.A.S.A (Comunità alloggio sociale per anziani) per promuovere la Pet-Therapy, sia il progetto ‘Riabilitango’ che punta alle potenzialità curative della danza e della musica, così come ‘Cantiamo insieme’, un’iniziativa che intende coinvolgere cori e musicisti per attività di animazione musicale nelle RSA, favorendo la promozione di attività di anziani per anziani, nella logica di ‘peer education’, ovvero l’educazione tra pari”.

Ho molto apprezzato, ha proseguito l’assessore, “anche la ‘La vanità non ha età’ che mette in connessione gli studenti della scuola professionale di estetista e parrucchiera con le persone anziane per uno scambio tra generazioni e mantenimento della cura di sé. In questa direzione va anche l’iniziativa i ‘Ricordi di una vita’ per valorizzare le relazioni tra generazioni, in particolare tra studenti della scuola secondaria di secondo grado e gli over65, attraverso incontri, interviste, dibattiti, uscite sul territorio. Una condivisione di esperienze che tramanda un prezioso patrimonio materiale e immateriale di cultura e tradizioni che rafforza legami, fiducia e senso di appartenenza. Un piano d’Azione Territoriale per l’Invecchiamento Attivo che va dunque ben oltre la semplice offerta di attività ricreative per gli anziani e che troverà la sua vera forza nella sinergia con i Centri per la Famiglia, e l’evento di oggi qui a Sondrio ne è un esempio significativo. Un ringraziamento particolare – ha concluso la responsabile alla Famiglia – è indirizzato all’ATS Montagna che ha svolto un ruolo cabina di regia e di raccordo con i territori con un investimento pari a 275.940,00 euro di risorse regionali, oltre a 20.697,00 euro per gli orti riabilitativo-terapeutici, e che oggi ha voluto ricordare un antico proverbio: il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada”.

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA DELL’ATS DELLA MONTAGNA – L’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto percentuale fra il numero dei residenti over65 e il numero dei residenti con meno di 15 anni, nel territorio afferente all’ATS Montagna è pari al 213,2%. In Italia il valore si attesta al 198,8% mentre in Lombardia al 188,1%. Il territorio dell’ATS Montagna, che coincide quasi totalmente con l’intero Arco Alpino della Lombardia, è molto esteso ed articolato e presenta la densità abitativa più bassa di tutta la Regione. L’ATS si estende su un territorio di 4.757 km2, sui quali insistono complessivamente 134 comuni compresi nelle tre province di Sondrio, Brescia (circoscritta alla sola area della Valcamonica) e Como (circoscritta alla sola area dell’Alto Lario) con una popolazione totale di 293.581 abitanti, di cui 195.551 abitanti in Valtellina e Alto Lario (densità abitativa 57,16 ab/km2) e 98.030 abitanti in Valcamonica (densità abitativa 75,11 ab/km2) (Fonte Istat 2023). L’ATS della Montagna si trova quindi a cavallo sulle tre province di Brescia, Sondrio e Como, ha sul suo territorio l’ASST di Valcamonica e l’ASST della Valtellina e Alto Lario, organizzate in cinque Distretti (Valcamonica, Alta Valtellina, Media Valtellina, Bassa Valtellina, Valchiavenna e Alto Lario) e sette Ambiti territoriali.