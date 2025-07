MICAM 100: IL SALONE CHE DA OLTRE 50 ANNI TRACCIA IL FUTURO DELLA CALZATURA

E DÀ SLANCIO ALLE AZIENDE CALZATURIERE ITALIANE E INTERNAZIONALI

MICAM, evento leader globale della calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile, celebra 50 anni di storia con la sua centesima edizione. In scena a fieramilano Rho dal 7 al 9 settembre, la manifestazione dedica una mostra speciale per celebrare la propria storia

(mi-lorenteggio.com) Milano 9 luglio 2025. L’edizione numero 100 di MICAM è alle porte e celebrerà 50 anni di storia. Mezzo secolo fatto di know-how, innovazione, Made in Italy e vision internazionale che hanno reso il salone calzaturiero un evento globale. La manifestazione, che andrà in scena dal 7 al 9 settembre a fieramilano Rho, è diventata un vero e proprio punto di riferimento, non solo per le piccole e medie imprese tricolori, che rappresentano il vero substrato economico e produttivo dell’Europa, ma anche per i marchi internazionali.

MICAM, evento leader globale della calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile, rappresenta la storia di un’eccellenza italiana fondata su un connubio unico tra l’arte del saper fare e una passione autentica, guidato da un’innovazione costante e da una continua ricerca di stili e tendenze.

Sono numerose le tappe che ne hanno scandito il successo. Se la nascita è riconducibile al 1931 a Vigevano, culla della calzatura italiana, è nel 1974 che avviene la svolta strategica della manifestazione, assieme ad A.N.C.I.

l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. Essa ne assunse la gestione, per consolidarla ulteriormente negli anni successivi. Con il nuovo millennio, Milano divenne la sede definitiva, aprendo un percorso rivolto sempre più all’internazionalizzazione. Nel 2017, il progetto si arricchì ulteriormente di spazi dedicati ad eventi, formazione, intrattenimento, seminari e aree speciali. Venne abbracciata la digitalizzazione e introdotto il concetto di marketplace per fornire un’esperienza di visita memorabile. Un ulteriore passo avanti avvenne nel 2018 con il rebranding di MICAM Milano.

Grazie a un’esposizione di 1000 brand provenienti da tutto il mondo, la kermesse oggi rappresenta un crocevia di culture, creatività e visioni, attraendo buyer da oltre 150 Paesi. Qui si esplorano le potenzialità dell’innovazione e delle tecnologie, sia per il produttore che per il retail, la sostenibilità e la formazione come leva per ispirare e orientare le nuove generazioni.

MICAM 100, presieduta da Giovanna Ceolini, sarà inaugurata alla presenza del Ministro Urso con l’annullo del Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, alla presenza di stampa e istituzioni.

Il salone accenderà i riflettori sulle novità di prodotto dedicate alla primavera-estate 2026 delle migliori aziende internazionali e dei marchi simbolo dei distretti manifatturieri italiani, che fanno grande il Made in Italy nel mondo. Esso si snoderà in una ricca schedule, fatta di eventi, seminari e una mostra speciale: “100 steps into the future” che regalerà al visitatore la possibilità di immergersi nella storia di MICAM e della moda calzaturiera degli ultimi 50 anni. Un percorso affascinante racconterà l’evoluzione del gusto, dello stile e della tecnologia attraverso immagini divenute vere e proprie icone. Per ogni decennio, gli appassionati potranno scoprire due modelli simbolo: uno lifestyle, espressione delle tendenze quotidiane e uno tecnico-sportivo, emblema dell’innovazione e della performance.

Tornerà anche l’area Trends & Materials, legata alla Buyer Guide e lo spazio Future of Retail, dedicato alle idee innovative che cambieranno il punto vendita, aziende che proporranno soluzioni avanzate per il settore calzaturiero. Non mancheranno sfilate, designer emergenti e presentazioni sulle tendenze moda, che metteranno in luce l’identità di un comparto in continua evoluzione.

MICAM X si evolve e dà vita a MICAM Next: un nuovo palinsesto curato da Wired, all’interno del quale numerosi seminari saranno dedicati al tema dell’innovazione.

Questi saranno:

“E-commerce, new tech; strategie omnichannel per la calzatura”

“Design della scarpa, tra genio e customizzazione”

“Ai piedi di AI”

“Sport shoes, tech shoes”

Infine, il 2025 è un anno speciale anche per Assocalzaturifici. L’associazione, che rappresenta a livello nazionale 500 aziende del settore, festeggia il suo 80° anniversario. Otto decenni dedicati alla promozione dell’eccellenza calzaturiera italiana nel mondo. Un doppio traguardo che renderà questa edizione 100 di MICAM ancora più straordinaria e pronta a vivere un nuovo secolo.

Nella foto Giovanna Ceolini

