 MILANO CORTINA 2026. PRESIDENTE FONTANA A CALCINATO (BS) VISITA CAVAGNA GROUP DOVE NASCONO LE TORCE OLIMPICHE: ESALTAZIONE DEL SAPER FARE LOMBARDO

(mi-lorenteggio.com) Ponte San Marco di Calcinato/BS, 09 luglio 2025 – Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha visitato oggi Cavagna Group, azienda cui è stata affidata l’ingegnerizzazione e la produzione delle torce olimpiche ‘Essential’, e dei suoi componenti, per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il viaggio della fiamma inizierà ufficialmente il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia, e si concluderà a Milano con la cerimonia di apertura dei Giochi il 6 febbraio 2026, dopo aver fatto tappa in diverse località della Lombardia. La torcia percorrerà 12.000 chilometri attraverso le 110 province italiane, toccando 60 città in 63 giorni. Sono 10.001 le persone che avranno l’onore di portare la fiamma durante la staffetta olimpica, e 501 per quella paralimpica. La staffetta della torcia mira a coinvolgere la comunità e promuovere i valori olimpici e paralimpici.

Alla presentazione di oggi sono intervenuti Adriano Alfani, amministratore delegato Versalis, gruppo ENI, Davide Cavagna, amministratore delegato di Cavagna Group, Nerio Devidè, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026, e Andrea Cassi, dell’agenzia Carlo Ratti Associati.

Il presidente Fontana, nell’evidenziare come Cavagna Group sia leader nel settore idrogeno, gas medicali e compressi, fonti rinnovabili e alternative, e soluzioni a gas di petrolio liquefatto (Gpl), ha sottolineato come “ancora una volta l’eccellenza del ‘saper fare’ lombardo permetta alla nostra regione di essere assoluta protagonista in questo progetto che assume un significato davvero particolare nell’ambito dei Giochi olimpici invernali”. “Innovazione, tecnologia, design e ricerca per un mix – ha aggiunto il governatore – che garantisce una produzione di altissimo livello e che diventerà centrale in quelle fasi che, in tutta Italia, ci accompagneranno verso Milano Cortina 2026”

“La Torcia ‘Essential’ – ha dichiarato Adriano Alfani, amministratore delegato di Versalis – esalta la centralità della Fiamma, è un perfetto equilibrio tra tecnologia, innovazione e sostenibilità e rappresenta un omaggio all’eccellenza del design e tecnologia italiana. Eni e Versalis, in qualità di capofila del progetto e Official Supporter dei Giochi, hanno scelto due eccellenze italiane. Cavagna Group e CRA – Carlo Ratti Associati, con cui abbiamo lavorato per la realizzazione di questo iconico oggetto, in cui ogni dettaglio è stato pensato con al centro la sostenibilità, pilastro della trasformazione industriale di Versalis”.

“La giornata trascorsa oggi presso il distretto industriale del Gruppo Cavagna – ha detto Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026 – ha ribadito l’eccellenza e lo spirito collaborativo che sono al centro del progetto Milano Cortina 2026. Questo spirito si manifesta in modo esemplare nella torcia, simbolo di un grande evento nazionale, che attraverserà l’intero Paese e unirà le comunità nei mesi prima del grande inizio. Risultato di autentico lavoro di squadra e dell’incontro di competenze diverse, la torcia incarna l’anima imprenditoriale italiana e la nostra inconfondibile attenzione ai dettagli. L’emozione per i Giochi è già intensa, e la torcia ci permette di percepirla appieno. Stiamo costruendo un progetto che rimarrà nella storia e che lascerà un’importante eredità, e ciò non sarebbe possibile senza il supporto di tutti i nostri stakeholder, dei territori ospitanti e delle imprese coinvolte”.

Le torce, caratterizzate dallo stile minimale che le contraddistingue, sono state ‘realizzate’ da Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis (Eni), Official Supporter dei Giochi. Le due versioni – una per i Giochi Olimpici e l’altra per i Giochi Paralimpici – differiscono nella sfumatura di colore, ma entrambe hanno una finitura riflettente e cangiante. La torcia olimpica presenta sfumature verdi e blu, mentre quella paralimpica presenta tonalità sul bronzo. Eni e Versalis hanno scelto lo Studio Carlo Ratti Associati per lo sviluppo del design e, appunto, Cavagna Group per la produzione della torcia e dei suoi componenti.

Completamente made in Italy, pesano circa 1.060 grammi (bombola esclusa) e sono composte prevalentemente da materiali riciclati, in particolare da una lega di alluminio e ottone. La sostenibilità è, infatti, al centro dell’ideazione e progettazione: le torce sono state dotate di un sistema che permette di riutilizzarle e ricaricarle per ben 10 volte, riducendo così il numero di torce richieste per entrambe le staffette.