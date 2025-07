Parto trigemellare nella sala parto della Maternità di Garbagnate

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 8 luglio 2025. Tre cicogne a Garbagnate. Due femmine e un maschietto sono nati martedì mattina alle 9 presso la sala parto della Maternità nell’ospedale di via Forlanini. La neo mamma è una signora di 43 anni alla sua prima gravidanza. Ha affrontato la complessità della gestazione affidandosi alle cure dell’ambulatorio di Patologia della Gravidanza dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Garbagnate, diretta dalla dottoressa Maria Luisa Muggiasca, che da tempo si occupa della gestione delle cosiddette “gravidanze difficili “. Il taglio cesareo è stato effettuato alla 34esima settimana di gestazione e i neonati sono tutti in buona salute (il maschietto pesa 2,080 kg, le femmine 2,020 kg e 1,800 kg) e respirano spontaneamente.

“Le nascite gemellari non sono un evento raro presso la sala parto di Garbagnate. Nel corso del 2024 sono state assistite, durante la gravidanza ed il parto, 9 coppie di gemelli di cui tre nate da parto naturale – dice la dottoressa Muggiasca – Quello di oggi è certamente un evento estremamente raro, che si verifica con una incidenza di 1 su 10mila nascite, soprattutto perché non deriva da tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Una condizione molto delicata e può comportare rischi sia per la mamma che per i piccoli che, nel 75% dei casi, vengono alla luce prima del termine. In questa situazione tutto si è andato per il meglio e la neomamma, dopo un ricovero osservazionale e prudenziale di 15 giorni, ha finalmente abbracciato i suoi bambini. La costante collaborazione con l’equipe della Neonatologia, diretta dal dottor Salvatore Barberi, e la disponibilità preziosa dei colleghi anestesisti, in primis fra tutti del dottor Maurizio Saini, hanno permesso di affrontare al meglio, con competenza, serenità e sicurezza, questo evento unico che tanto ha emozionato genitori ed operatori “.

Redazione