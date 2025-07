ROSETUM: FACCIAMO UN PATTO PRIMA DI ANDARE IN SCENA? – SELEZIONE PER COMPAGNIE TEATRALI PROFESSIONALI DI TEATRO RAGAZZI, TEATRO PER FAMIGLIE E TEATRO SERALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2025 – Il Centro Culturale Francescano Rosetum, via Pisanello 1, Milano in collaborazione con Teatro Bandito, invita, dopo il successo delle edizioni 2023 e 2024, le compagnie teatrali ad inviare una domanda di partecipazione alla selezione per la rassegna: “Prima della prima”.

La rassegna teatrale ha l’obiettivo di aiutare le compagnie teatrali professionali ad andare in scena con la prova generale davanti a un pubblico. Possono partecipare le compagnie professionali che abbiano spettacoli per teatro per le famiglie e serali.

In cosa consiste “Prima della Prima”? Sostanzialmente in uno scambio!

Il Centro Culturale Rosetum mette a disposizione, da martedì a sabato, le proprie sale teatrali, nello specifico il Teatro Rosetum e il Capannone Rosetum.

Il Centro Culturale Rosetum può mettere a disposizione il materiale tecnico (luci e audio già presenti nelle sale) nel caso in cui la compagnia non disponga di un proprio service.

La Compagnia offre lo spettacolo nella domenica pomeriggio seguente alla settimana di prove.

Al termine dello spettacolo, il Centro Culturale Rosetum offrirà la possibilità di un momento di incontro per un “confronto a caldo”, con il pubblico e in seguito (in separata sede…) con “addetti ai lavori”, professionisti a vostra disposizione: attori, autori, registi teatrali, scenografi, costumisti…

Rosetum si pone sempre al centro della scena teatrale con l’unico scopo di migliorare e far apprezzare il lavoro instancabile delle compagnie, soprattutto quello dedicato ai bambini. “Prima della prima” andrà in scena da novembre 2025 a aprile 2026.

Poche le regole da seguire:

• inviare il Curriculum Vitae e informazioni sullo spettacolo che si vuole proporre entro, e non oltre, Domenica 31 agosto alla mail: direzioneartistica@rosetum.it

• essere consenzienti alla selezione che Rosetum e Teatro Bandito saranno obbligati a fare dopo aver ricevuto i vostri curricula

• disponibilità e flessibilità per le date di messa in scena.

Per informazioni: info@rosetum.it