Sanità, Scurati (Lega): “Oltre 6,5 milioni di euro per Milano e provincia. Grazie alla Regione per una sanità moderna ed efficiente”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2025 – “Con lo stanziamento di 28,6 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale nell’ambito del Programma Straordinario per gli Investimenti in Sanità, arrivano nuovi fondi importanti per il potenziamento del sistema sanitario lombardo. A Milano e provincia saranno destinati oltre 6,5 milioni di euro, tra nuove apparecchiature ecografiche e interventi strutturali per la messa in sicurezza e l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. Un investimento concreto e vicino ai cittadini che dimostra, ancora una volta, l’eccellenza e la visione del sistema sanitario lombardo”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, commentando i nuovi interventi annunciati dall’assessore al Welfare.