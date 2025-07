Sfida a Interlagos per Rovera e la Ferrari nel Mondiale Endurance

Reduci dalla vittoria di Spa e dall’ottimo podio a Le Mans, il pilota ufficiale del Cavallino e i compagni di equipaggio Heriau e Mann riprendono gli impegni iridati al volante della 296 LMGT3 di Vista AF Corse con la quale dall’11 al 13 luglio affrontano la 6 Ore di San Paolo, quinto round del FIA WEC. Domenica la gara prende il via alle 16.30 italiane con diretta tv sui canali Eurosport, Sky Sport Arena, app e web

(mi-lorenteggio.com) Varese, 9 luglio 2025. Proseguono spediti gli impegni di Alessio Rovera nel grande endurance internazionale. Dopo le consecutive Spa nel GT World Challenge e Imola nella European Le Mans Series, dove domenica scorsa ha concluso la 4 Ore italiana al quinto posto nella classe dei prototipi LMP2 Pro-Am, il pilota ufficiale della Ferrari riprende il cammino nel FIA World Endurance Championship volando oltreoceano fino al circuito brasiliano di Interlagos. Ad attenderlo c’è la 6 Ore di San Paolo, quinto round del Mondiale che Rovera affronterà nel weekend del 13 luglio al volante della Ferrari 296 LMGT3 numero 21 del team Vista AF Corse. In quella che dopo la squillante vittoria alla 6 Ore di Spa e il prezioso podio centrato alla 24 Ore di Le Mans a metà giugno è a tutti gli effetti una tappa cruciale per le ambizioni di classifica del trio, ad affiancarlo come compagni di equipaggio ci saranno il francese François Heriau e lo statunitense Simon Mann. Al momento la formazione del team italiano occupa la seconda posizione della graduatoria generale di categoria a soli 5 punti dalla vetta e fa ritorno a Interlagos potendo contare sull’esperienza già vissuta lo scorso anno, quando all’esordio conclusero la gara al sesto posto.

Fra prototipi e GT, sui 4309 metri del rinomato tracciato paulista si sfideranno 36 vetture (18 le LMGT3). Venerdì 11 luglio sono in programma le prime due prove libere, previste alle 11.00 (16.00 ora italiana) e alle 15.45 (20.45), seguite dalla terza sessione al via sabato mattina alle 10.10 (15.10). Sempre sabato le qualifiche si disputano nel pomeriggio con start alle 14.45 (19:45). Domenica 13 luglio la 6 Ore di San Paolo prende il via alle 11.30 locali, le 16.30 in Italia, dove sono previste le dirette televisive integrali sui canali Eurosport 2 (dalle 18.45 passaggio su Eurosport 1) e Sky Sport Arena (204 di Sky). Disponibili inoltre le dirette streaming su app Discovery+ e sull’ufficiale fiawec.tv.

Rovera dichiara in vista della tappa iridata in Brasile: “A livello di guida ho dei bei ricordi di Interlagos, pista molto bella che richiede tecnica, è un po’ vecchio stile e con tanti saliscendi. Semplice nel layout ma sfidante come piace a me. Quest’anno le nuove riasfaltature potrebbero aiutarci con la questione del degrado pneumatici e in genere la 296 LMGT3 si adatta bene su questa tipologia di fondi e di tracciati. Purtroppo, e non sarà un dettaglio marginale, dobbiamo scontare 30 chili di handicap peso in più perché abbiamo vinto a Spa e siamo secondi in classifica. Dobbiamo ugualmente cercare di marcare punti importanti. Siamo in corsa per il campionato e questo deve fornirci una motivazione ulteriore, soprattutto nel cercare di non commettere errori”.

FIA World Endurance Championship 2025: 28 febbraio 1812 km del Qatar; 20 aprile 6 Ore di Imola; 10 maggio 6 Ore di Spa; 14-15 giugno 24 Ore di Le Mans; 13 luglio 6 Ore di San Paolo; 7 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 28 settembre 6 Ore del Fuji; 8 novembre 8 Ore del Bahrain

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it