Soccorso cigno lungo il fiume Lambro tra i comuni di Siziano e Locate Triulzi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 luglio 2025 – Il nucleo SAF (Soccorso alpino e fluviale) e il personale del Distaccamento di Cuoco del Comando di Milano, hanno salvato nella tarda mattinata un cigno che si era arenato, dopo forte maltempo dei giorni scorsi, lungo una sponda del fiume Lambro tra i comuni di Siziano e Locate Triulzi.

Il cigno non appariva in buone condizioni, faticava a muoversi e per questo è stato recuperato con un gommone in dotazione al soccorso fluviale ed affidato subito dopo alla Polizia Ambientale di Milano per le cure del caso.

Redazione