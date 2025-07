UN FUTURO NEL SEGNO DELLO SPORT A ROZZANO.

80 ANNI DI STORIA SI UNISCONO PER DIVENTARE UN POLO D’ECCELLENZA DELLA PALLAVOLO NEL SUD DI MILANO.

(mi-lorenteggio.com) ROZZANO, 30 giugno 2025 – ASD SGEAM Rozzano e ASD Crazy Volley Rozzano hanno siglato un’alleanza strategica destinata a trasformare radicalmente il panorama pallavolistico locale, dando vita a una visione comune a livello societario e politico di alto livello e profondamente inclusivo. Questa collaborazione non si limita a un semplice accordo, ma rappresenta una mossa strategica mirata a ridefinire il futuro della pallavolo nella città. L’obiettivo è superare le frammentazioni storiche che hanno caratterizzato il movimento pallavolistico di Rozzano e forgiare una presenza coesa e di impatto, capace di attrarre e sviluppare talenti in un modo senza precedenti.

L’alleanza tra ASD SGEAM Rozzano e ASD Crazy Volley Rozzano si fonda su un patrimonio cumulativo di ben 80 anni di storia e passione per la pallavolo, un’eredità inestimabile che le rende due delle realtà sportive più radicate e significative della città. Questa unione visionaria mira a consolidare la città di Rozzano come un prestigioso polo sportivo e un riferimento imprescindibile per l’intero mondo della pallavolo nell’area Sud di Milano. L’intento è superare ogni tradizionale divisione di genere, unendo le forze sotto l’unica bandiera della passione incondizionata per lo sport. Si punta a creare una presenza pallavolistica completa, in grado di esercitare una leadership regionale chiara nel panorama pallavolistico lombardo. Questo approccio inclusivo non è solo un valore etico, ma una mission che contribuirà attivamente al raggiungimento di una posizione di preminenza regionale, plasmando un’entità più resiliente e potente, capace di stabilire nuovi standard.

SGEAM: Sessant’anni di pionierismo nel settore femminile

Fondata nel lontano 1965, l’ASD SGEAM Rozzano ha celebrato con orgoglio il suo 60° anniversario, un traguardo monumentale che la consacra come una delle realtà sportive più longeve e influenti nel territorio. Con incrollabile dedizione, SGEAM si è dedicata alla promozione e allo sviluppo della pallavolo femminile, fungendo da autentico motore di crescita, coesione e benessere per l’intera comunità. La sua eccellenza è stata ufficialmente riconosciuta con la Certificazione di Qualità per l’Attività Giovanile della FIPAV regionale per cinque stagioni.

A riprova del suo valore e dell’impegno profuso per decenni, il Presidente Raffaello Della Penna ha ricevuto la prestigiosa Stella di Bronzo al Merito Sportivo nel 2023 dal CONI Italia.

Questi riconoscimenti, dalla certificazione FIPAV al premio CONI, trascendono il mero valore di un premio. Essi rappresentano una potente conferma esterna da parte dei massimi organi di governo dello sport italiano e convalidano inequivocabilmente l’adesione di SGEAM a elevati standard nello sviluppo giovanile e il suo profondo e duraturo impatto positivo sulla comunità. Questo posiziona SGEAM come un’istituzione eccezionalmente credibile e rispettata, conferendo un peso e un’autorità considerevoli alla neonata alleanza. La sua longevità non è solo un dato cronologico, ma una dimostrazione di qualità comprovata, leadership riconosciuta e eccellenza sostenuta, rendendo la sua partecipazione all’alleanza strategicamente significativa e di grande impatto.

Crazy Volley: due decenni di eccellenza nel settore giovanile maschile

Fondata nel 2006, ASD Crazy Volley Rozzano si appresta a celebrare il suo 20° anniversario, un periodo in cui si è affermata con decisione come un punto di riferimento cruciale per la pallavolo maschile giovanile nel Sud di Milano. Nata con la chiara visione di promuovere questo affascinante sport e di avviare i giovani in età scolare al mondo della pallavolo, Crazy Volley ha conseguito importanti traguardi sportivi e si distingue non solo per i successi sul campo, ma anche per la sua profonda cultura sportiva, basata su valori fondamentali quali condivisione, impegno, collaborazione, rispetto e inclusione, e per il suo impegno costante nella formazione tecnica e umana degli atleti. Un elemento distintivo e di straordinario prestigio che eleva ulteriormente il profilo della Società è il suo ingresso Gas Sales Bluenergy Piacenza Volley Net, l’esclusivo network direttamente legato a Gas Sales Bluenergy Piacenza, una delle squadre di punta che milita nella Superlega Maschile, il massimo campionato italiano di pallavolo Questa affiliazione è una potente conferma esterna dell’eccellente lavoro formativo svolto da Crazy Volley e di un’approvazione diretta da parte di un club di Superlega, che segnala come il programma di sviluppo giovanile di Rozzano rispetti e sia riconosciuto secondo gli standard d’élite nazionali. Questo fornisce un percorso tangibile e senza precedenti per i talenti locali, offrendo loro la potenziale opportunità di raggiungere i più alti livelli della pallavolo italiana.



Il successo di questa alleanza è saldamente ancorato alla visione e all’impegno dei suoi leader, i Presidenti Raffaello Della Penna per SGEAM e Massimo Marca per Crazy Volley. Le loro dichiarazioni riflettono non solo l’orgoglio per il percorso compiuto, ma anche la ferma determinazione a costruire un futuro ancora più luminoso per la pallavolo a Rozzano.

Raffaello Della Penna, Presidente di ASD SGEAM Rozzano ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un momento cruciale e profondamente significativo per la pallavolo a Rozzano. SGEAM, con la sua storia sessantennale intrisa di successi e dedizione al femminile, trova in Crazy Volley un partner ideale e complementare per costruire un futuro ancora più grande, senza confini di genere. Unire le nostre forze significa non solo celebrare con orgoglio 80 anni di passione ininterrotta e profonda dedizione, ma anche gettare le basi solide per un polo sportivo che sarà un autentico faro per i giovani e per l’intera comunità del Sud di Milano. Siamo entusiasti e fiduciosi di intraprendere questo lungo e ambizioso viaggio insieme, verso traguardi societari e sportivi che, fino a poco tempo fa, potevamo solo sognare.”

Massimo Marca, Presidente di ASD Crazy Volley Rozzano ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi e carichi di entusiasmo per questa storica alleanza con SGEAM. Crazy Volley ha sempre creduto fermamente nella formazione giovanile maschile di eccellenza, e il nostro recente ingresso nel prestigioso Gas Sales Bluenergy Piacenza Volley Net ne è la prova tangibile e inconfutabile del lavoro di qualità svolto. Ora, unendo la nostra dinamicità e la nostra esperienza nel settore maschile alla solida esperienza e all’impegno incrollabile nel settore femminile di SGEAM, creiamo una realtà condivisa, completa e senza precedenti. Questo binomio di 80 anni di storia congiunti non è solo un numero impressionante, ma la promessa concreta di un futuro in cui Rozzano diventerà il vero cuore pulsante della pallavolo, capace di ispirare e formare talenti di ogni età e genere con una qualità e una prospettiva mai viste prima.”

L’unione strategica di queste due realtà storiche e profondamente radicate nella città di Rozzano promette un impatto trasformativo e significativamente positivo sul tessuto sociale locale, offrendo ai giovani un percorso sportivo strutturato, valoriale e di altissima qualità. Si rafforza in modo esponenziale l’impegno nella diffusione dei valori intrinseci dello sport, quali aggregazione, lealtà, rispetto e formazione personale, contribuendo attivamente e concretamente alla crescita personale e collettiva di ogni ragazzo e ragazza coinvolti. L’alleanza mira a sfruttare appieno le sinergie infrastrutturali e organizzative per ottimizzare le risorse esistenti e ampliare in maniera decisiva l’offerta sportiva, rendendo la pallavolo ancora più accessibile e attraente per un numero sempre maggiore di appassionati e aspiranti atleti di ogni età e provenienza.

Un lungo e promettente viaggio insieme attende ASD SGEAM Rozzano e ASD Crazy Volley Rozzano verso grandi traguardi societari e sportivi, con la ferma certezza che questa alleanza segnerà un nuovo, glorioso e indimenticabile capitolo nella storia della pallavolo rozzanese e milanese.

ASD SGEAM Rozzano

Fondata nel 1965, ASD SGEAM Rozzano è una delle associazioni sportive più storiche e profondamente radicate nel territorio di Rozzano, con una lunga e prestigiosa tradizione nello sviluppo e nella promozione della pallavolo femminile.

Riconosciuta per il suo incrollabile impegno nella formazione giovanile e per il suo ruolo di promotore di valori sportivi e sociali fondamentali, SGEAM è da decenni un punto di riferimento insostituibile per l’intera comunità.

ASD Crazy Volley Rozzano

Nata nel 2006, ASD Crazy Volley Rozzano è rapidamente diventata un’eccellenza riconosciuta nella pallavolo maschile giovanile nel Sud di Milano. Con una forte e chiara enfasi sulla formazione tecnica e umana degli atleti, e parte integrante del Gas Sales Bluenergy Piacenza Volley Net, Crazy Volley si impegna a offrire ai giovani talenti percorsi di crescita e sviluppo che possono condurre all’eccellenza sportiva nazionale.

