96° Gran Premio d’Italia di F1, Monza si prepara di nuovo a scendere in pista, anche fuori dal circuito: torna MonzaFuoriGP, dal 4 al 7 settembre

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 luglio 2025 – Un evento che evolve, una città che si racconta. In occasione del 96° Gran Premio d’Italia, Monza si prepara di nuovo a scendere in pista, anche fuori dal circuito. Torna MonzaFuoriGP, l’appuntamento diffuso che per quattro giorni dal 4 al 7 settembre trasforma la città in un’esperienza urbana immersiva, tra spettacolo, motori, cultura e intrattenimento.

“In questi tre anni abbiamo lavorato per far crescere il FuoriGP e per renderlo un’iniziativa sempre più attrattiva e riconoscibile. Un processo che, con questa nuova edizione, puntiamo a consolidare attraverso partecipazioni e partnership di eccellenza. Gli occhi del mondo, per tre giorni all’anno, sono puntati su Monza: è con questa consapevolezza che affrontiamo la realizzazione del nuovo appuntamento Fuori GP2025”, spiega l’Assessora alla Cultura Arianna Bettin.

Le prime anticipazioni. L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da cinque importanti novità che rinnovano la struttura e l’identità della manifestazione:

Non solo eventi, ma comunicazione del territorio

MonzaFuoriGP si rafforza come piattaforma di narrazione urbana, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e commerciale della città. Si sta lavorando, dunque, a un “palcoscenico diffuso” per promuovere il capoluogo della Brianza dentro e fuori dai confini locali. Intanto MonzaFuoriGP diventa anche sempre più digitale per un racconto di Monza anche internazionale.

Spazi nuovi saranno dedicati al mondo dello Sport nelle sue declinazioni più ampie, con attività, dimostrazioni dedicate a famiglie, scuole e associazioni.

L’area concerti si evolve e si sposta nella rinnovata piazza Cambiaghi: nasce così l’Area Showcase, il nuovo cuore pulsante degli eventi, dedicato a musica dal vivo, performance, arte urbana e nuovi talenti. Uno spazio pensato ad hoc per il target dei giovani e per offrire occasioni nuove di performance artistiche e di intrattenimento.

Tra gli artisti già confermati Fabio Rovazzi per la serata di venerdì 5 settembre: il cantautore, youtuber e personaggio televisivo si esibirà in piazza proponendo alcuni dei suoi brani più celebri.

Jake la Furia si esibirà sabato 6 settembre. Il rapper, conduttore radiofonico e celebre disc jockey ha intrapreso anche una carriera come solista a partire dal 2012.

Le quattro serate coinvolgeranno le diverse realtà del commercio cittadino, trasformando la città in una celebrazione collettiva tra luci, musica e convivialità.

Da giovedì a domenica, tutti i negozi rimarranno aperti fino a tarda sera.

Debutta il Concorso di Eleganza, una sfilata di auto storiche, iconiche e di design che celebra il fascino senza tempo delle quattro ruote. Un incontro tra bellezza, meccanica e passione automobilistica nel cuore della città.

Dal 4 al 7 settembre varie aree cittadine ospiteranno un ricco palinsesto di eventi gratuiti: concerti, street food, installazioni, attività per bambini, talk, arte e motori.

MonzaFuoriGP è pensato per tutti i pubblici: cittadini, turisti, famiglie, tifosi, giovani e stakeholder. Un’esperienza che si vive in città, si amplifica sui social e si racconta anche attraverso contenuti editoriali, video, podcast e strumenti digitali. Un evento inclusivo, contemporaneo e dal respiro nazionale, pronto a consolidarsi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama italiano.

Per l’edizione 2025 sarà la realtà monzese T Project Group – Sinapps, specializzata in comunicazione integrata e attivazioni territoriali, ad occuparsi della realizzazione del progetto voluto dal Comune di Monza per il biennio 2025–2026, con un’idea che guarda al futuro, valorizza il territorio e punta a una partecipazione ancora più ampia e consapevole.

“L’obiettivo è costruire un’esperienza viva, coinvolgente e accessibile, capace di raccontare Monza con uno sguardo nuovo – spiega Lorenzo Venuto, amministratore di T Project Group – Sinapps – FuoriGP non è solo un contorno alla Formula 1: è una leva di visibilità, attivazione e identità per tutto il territorio.”

