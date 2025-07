Abbiategrasso. Tenta di occupare una casa, bloccata 22enne

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 10 luglio 2025 – La collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine si dimostra ancora una volta un’arma vincente per la tutela della legalità e del patrimonio pubblico. Nel pomeriggio di martedì 8 luglio, grazie alla segnalazione tempestiva di una condomina, la Polizia Locale di Abbiategrasso è intervenuta con successo in via Machiavelli, sventando un’occupazione abusiva ai danni di un appartamento di proprietà di ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale).

Allertata da una residente che ha notato movimenti sospetti, una pattuglia si è recata immediatamente sul posto. Gli agenti hanno sorpreso una donna di 22 anni, residente in provincia of Bergamo, mentre tentava di impossessarsi dell’alloggio. Incurante della proprietà altrui, la giovane stava gettando dalla finestra i mobili e gli effetti personali del legittimo assegnatario, un uomo momentaneamente assente, ammassandoli illegalmente sul suolo pubblico.

L’intervento degli agenti ha permesso di interrompere l’azione illecita e di identificare la responsabile. È stato immediatamente allertato il personale di ALER che, intervenuto con prontezza, ha provveduto a mettere in sicurezza l’appartamento in attesa del rientro del residente.

La donna è stata denunciata alla Procura di Pavia per i reati di occupazione abusiva di immobile e abbandono di rifiuti. Dopo le procedure di rito, è stata allontanata.

“Questo episodio dimostra l’importanza fondamentale della collaborazione dei cittadini. La chiamata di una persona attenta ha permesso di agire in tempo reale e di proteggere il diritto di chi è in regola,” commenta l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi – Un ringraziamento va agli agenti della nostra Polizia Locale per la rapidità e l’efficacia del loro intervento coordinato.”

