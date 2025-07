Al via il nuovo accordo tra Intesa Sanpaolo, Università di Pavia e Fondazione Monte Di Lombardia per i giovani e l’alta formazione

Accordo triennale per borse di dottorato in otto ambiti scientifici di ricerca



(mi-lorenteggio.com) Pavia, 10 luglio 2025 – Viene presentato oggi il rinnovo della convenzione siglata dall’Università di

Pavia, dalla Fondazione Monte di Lombardia e da Intesa Sanpaolo volta a potenziare l’offerta

formativa dell’Ateneo per giovani ricercatori in ambiti innovativi per il Paese e rafforzare il tessuto

economico, sociale e culturale pavese.

L’accordo si inserisce nell’ambito delle iniziative di Intesa Sanpaolo a favore dei giovani con il

sostegno agli atenei italiani e stranieri per la valorizzazione del merito e la promozione della ricerca

anche per contrastare la fuga dei cervelli e rendere il sistema accademico italiano più attrattivo nel

contesto internazionale.

La partnership, di durata triennale fino al 2029, sostiene dottorati di ricerca in otto contesti scientifici

attraverso borse di studio in alcuni degli ambiti più strategici e innovativi per la società: dalla neurorobotica alla sensoristica, fino alla medicina personalizzata e le scienze della vita.

In particolare: