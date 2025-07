Aperto un nuovo ingresso pedonale al Parco di Monza, di fianco al varco carraio di Costa Alta, a Biassono

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 luglio 2025 – È stato ufficialmente aperto oggi un nuovo ingresso pedonale al Parco di Monza, di fianco al varco carraio di Costa Alta, a Biassono. Si aggiunge ai sedici accessi pedonali esistenti. Undici, invece, sono gli ingressi carrai, di cui otto elettrificati.

La genesi dell’intervento è riassumibile con la nota locuzione “fare di necessità virtù”. A seguito di un incidente stradale accaduto all’inizio dello scorso anno, che ha provocato la demolizione di un tratto delle mura perimetrali proprio a lato del cancello di Costa Alta, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha avviato un confronto con la Soprintendenza allo scopo di ottenere l’autorizzazione ad aprire una porta pedonale anziché a ripristinare interamente la cinta.

Grazie alla presenza di questo nuovo ingresso, il passo carraio a lato resterà aperto solo dalle ore 7.00 alle 9.00 e dalle ore 15.30 alle 17.00 per consentire il transito dei mezzi che accompagnano gli ospiti alla struttura protetta di Costa Bassa, dove sono offerte prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in regime diurno. Il costo dell’intervento ammonta a circa 17.000,00 euro, garantiti dal rimborso dell’assicurazione per le opere di demolizione, rifacimento e consolidamento del paramento murario rimasto, oltre a 2.000,00 euro per la carpenteria metallica.

«La scelta è stata guidata dalla necessità di governare al meglio il flusso di automobili che accedono al Parco. In altre parole, con meno varchi carrai aperti e più porte pedonali disponibili incoraggiamo una fruizione più attenta che tende a ridurre l’impatto ambientale e a incrementare i benefici per la comunità, rispettando le risorse naturali e architettoniche e le peculiarità di un luogo ricco di storia, cultura e bellezza», ha dichiarato Paolo Pilotto, presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Il sistema di cinta del Parco di Monza

Con l’istituzione del Parco di Monza, avvenuta per volontà imperiale con l’atto promulgato da Napoleone Bonaparte nel 1805, i Giardini Reali – già introdotti dal Piermarini durante la costruzione della Villa – furono ampliati coinvolgendo nella sistemazione paesaggistica tutta l’area retrostante la residenza fino al fiume Lambro e includendo ampi terreni tra i comuni di Monza, Vedano, Biassono, San Fiorano, l’attuale Villasanta, e i terreni dei conti Durini su cui già sorgevano Villa Mirabello e Villa Mirabellino, per un superficie totale di oltre 700 ettari.

Al ticinese Luigi Canonica, attivo a Milano a fianco di Giuseppe Piermarini in epoca asburgica, divenuto architetto nazionale durante la Repubblica Cisalpina e architetto reale in seguito all’affermarsi del Regno d’Italia, fu affidato il compito di progettare il Parco e anche di realizzare la lunga cinta perimetrale che lo racchiude. Per la sua costruzione furono impiegati i materiali provenienti dalla demolizione delle antiche mura cittadine e del castello visconteo. In origine furono aperte solo le porte di Monza, Vedano, San Giorgio e La Santa.

Il vasto sistema di cinta oggi si sviluppa per oltre quindici chilometri, interessando quattro territori comunali e attraversando contesti geografici e paesaggistici vari, da quelli fortemente urbanizzati del tratto meridionale verso Monza, a quelli rurali e meno congestionati del contesto nord‐orientale. Si tratta di un complesso sistema, che oltre all’esteso perimetro murario comprende numerose opere di natura ingegneristica, idraulica e architettonica.

Nelle foto, da sinistra: tra i presenti Paolo Pilotto, presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e sindaco di Monza, Marco Villa, direttore della Cooperativa Meta, Bartolomeo Corsini, direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Corrado Beretta, responsabile Area Valorizzazione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Daniela Riboldi, presidente della Cooperativa Meta, Luciano Casiraghi, sindaco di Biassono, Fabio Berti, responsabile Area Tecnica del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.