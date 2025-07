Arese. Arrestato pensionato 71enne con in auto 160 dosi di cocaina

(mi-lorenteggio.com) Arese, 10 luglio 2025 – I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rho, lo scorso 19 giugno, durante un ordinario posto di controllo, hanno fermato un’auto con a bordo un pensionato di 71 anni, che è andato in agitazione, insospettendo i carabinieri, che hanno deciso di controllare il veicolo: nel cruscotto hanno trovato dodici sacchetti contenenti complessivamente oltre 160 dosi di cocaina, per un peso totale di circa sessanta grammi. Nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati oltre 250 grammi di cocaina, strumenti per il taglio della sostanza, frullatori, bilancini di precisione e bustine pronte per l’imballaggio delle singole dosi. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 310 grammi di cocaina. Il 71enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo ai domiciliari.

Redazione