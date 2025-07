CASA. CASCINA BOLDINASCO, APERTO IL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL’IMMOBILE DI VIA DE LEMENE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2025 – È online sul sito del Comune di Milano il bando di gara per l’affidamento in concessione e la gestione dei servizi abitativi di Cascina Boldinasco. Lo storico immobile comunale situato in via De Lemene 51-55-59, nel quartiere Gallaratese (Municipio 8), è oggetto di una procedura di partenariato pubblico-privato che ne permetterà la riqualificazione e rigenerazione.

“Con l’apertura del bando, l’Amministrazione riavvia il percorso di riqualificazione della cascina, un cammino che si era interrotto a causa del sensibile aumento dei costi per le materie prime durante il periodo pandemico. Oggi, quindi, con un progetto di recupero aggiornato anche sotto il profilo della sostenibilità economica, entra nel vivo la procedura di partenariato pubblico-privato con cui restituiremo alla città e al Gallaratese, rinnovata nella struttura e nelle funzioni, la storica Cascina Boldinasco – commenta l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero –. L’obiettivo è fare della cascina di via De Lemene un nuovo luogo positivo e propositivo di aggregazione e crescita, aperto ai giovani e in grado di contribuire a rispondere in maniera concreta, equa e accessibile ai bisogni abitativi dei milanesi”.

Il progetto, presentato dall’ATI Giuppi Srl-Campesi Impianti Srl e Samstaval Srl, già approvato dalla Giunta e posto a base di gara, prevede il completo recupero conservativo dell’antica cascina e delle aree esterne circostanti e la costruzione di un nuovo edificio per complessive 45 unità abitative sociali in affitto: 36 alloggi a canone calmierato e nove destinati alle emergenze abitative transitorie.

L’intervento, inoltre, prevede la realizzazione di una residenza per studenti universitari da 28 posti letto, con servizi e spazi di condivisione.

Saranno realizzati, infine, servizi di quartiere, spazi di co-working e aggregativi per giovani.

Le aree verdi saranno riqualificate per favorire l’insediamento di orti urbani.

Il bando resterà aperto fino alle ore 13 del 22 settembre 2025.

Redazione