(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2025 – Stamane, intorno alle ore 8.30, in via Scheiwiller, in zona Corvetton uomo di 44 anni si è lanciato nel vuoto perdendo la vita. Dopo l’arrivo della Polizia, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, sono entrati nell’ appartamento, dove abitiva e hanno trovato la madre morta a coltellate.

Redazione