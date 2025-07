Dialogo costruttivo in Commissione commercio: il Comune propone il progetto “in pausa pranzo il giovedì vieni a Rho”

Confronto aperto e idee per rilanciare il commercio di vicinato con attenzione a parcheggi e viabilità

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 luglio 2025 – Nel Corso della Commissione Commercio, convocata l’8 luglio in Municipio su richiesta dei gruppi di opposizione, si sono presentati in sala consigliare diversi rappresentanti del mondo del commercio locale. L’Amministrazione comunale, presente con il Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani e l’assessora alla Mobilità Valentina Giro, ha colto l’occasione per spiegare ai diretti interessati progetti, prospettive e criticità affrontate.

Accanto agli interventi del presidente di Commissione Fulvio Caselli, dei consiglieri comunali Uberto Re, Daniele Paggiaro, Angelo Rioli e Christian Colombo (presenti anche i consiglieri Dario Re e Vito Galliani), alcuni negozianti hanno evidenziato la difficoltà di far fronte alla vicina presenza di due immensi centri commerciali. A loro avviso modifiche alla ZTL e innovazioni sulla viabilità e la sosta potrebbero garantire un miglioramento. Hanno proposto soluzioni da apportare in attesa che terminino i cantieri per la sistemazione dei parcheggi Spugna a ridosso del centro e in attesa del parcheggio interrato che è previsto sotto il futuro nuovo municipio.

“Il tema è importante, la rete del commercio di vicinato è fondamentale – ha dichiarato il Sindaco Andrea Orlandi – Noi di norma ci rapportiamo con le realtà riconosciute a livello istituzionale ma siamo pronti ad ascoltare nuove istanze, comprendendo le difficoltà di un contesto difficile e di una concorrenza elevata. Come Amministrazione abbiamo scelto di non perdere l’opportunità di accedere a importanti finanziamenti a fondo perduto legati al PNRR, questo comporta però scadenze allineate e in questa fase ci possono essere ricadute sulla disponibilità di parcheggi. Quando saremo a regime, potremo dare risposte positive ai temi sollevati in questa sede e con Confcommercio, con la quale il dialogo è costante e proficuo”.

Il Sindaco ha illustrato le riflessioni in corso sulla accessibilità al centro e ricordato la revisione del PGTU in corso: “Puntiamo a fluidificare il traffico su corso Europa, dove i semafori generano un continuo “mi fermo e riparto”, interverremo sugli incroci e sulla sicurezza ciclabile grazie al progetto Biciplan”.

Andrea Orlandi ha poi illustrato le scelte politiche che riguardano piazza Visconti: “A ottobre saranno fruibili l’area verde e gli spazi che ora stanno per pavimentare davanti al Municipio, il cantiere dovrebbe terminare a gennaio 2026. Per la ex Marconi abbiamo chiesto una riprogrammazione delle tempistiche per problemi tecnici, in ogni caso la scadenza è fine dicembre 2027. Già da fine gennaio 2026 avremo 30 posti disponibili nell’area Quic. Per il parcheggio Meda-Garibaldi, dove ci sono decine di stalli liberi, stiamo studiano una diversa accessibilità. Gli studi non registravano più un picco di richiesta di sosta fra piazza, via Meda e largo Rusconi. Se il parcheggio di largo Rusconi era occupato sempre al 100 per 100, oggi si trovano stalli liberi, a pochissimi metri da piazza San Vittore. Quanto ai parcheggi con strisce bianche, avremo a ridosso del cimitero cento stalli in più: si è scelto di attivare il cantiere Spugna nei mesi estivi, considerati un periodo di traffico meno intenso. Ora il disagio c’è, non lo nego, ma porterà a un risultato notevole, passando da 350 a 450 posti bianchi. I cantieri sono in linea col cronoprogramma, non ci sono ritardi. Quanto alle strisce blu, sono state richieste anni fa dagli stessi commercianti per evitare che gli stalli fossero occupati tutto il giorno da residenti e dipendenti di vari uffici in centro. Secondo me è corretto regolamentare la sosta. Formule di sosta gratuita per chi acquista nei negozi del centro sono bene accette e le ho auspicate più volte”.

Sul tema ZTL, che i commercianti vorrebbero limitare ad alcune fasce orarie, il Sindaco ha così risposto: “Da quando è stata istituita col Sindaco Cavicchioli sono arrivate diverse richieste. Oggi i pubblici esercizi sono quelli che soffrono meno, perché sono cambiate le modalità di consumo. A loro è stato concesso di attivare i dehor e questo confligge con la possibilità di far passare le auto, penso in particolare a via Matteotti. Con ZTL attiva i giovedì di shopping serale funzionano, sono occasioni di svago e attirano gente per bar e ristoranti. Altre iniziative, come lo Sbaracco, sono maggiormente a favore di chi vende abbigliamento. Credo sia importante fare sistema tra diversi soggetti, è una questione di strategie commerciali: da parte nostra siamo pronti ad accompagnare le strategie non siamo certo noi a fare ostruzionismo. Presteremo maggiore attenzione ai calendari, per evitare sovrapposizioni di eventi, e ai ripristini e ai cantieri stradali, oltre che alla cartellonistica che li annuncia. Alcuni eventi sono stati definiti all’ultim’ora, come il Giro Next Gen, ma rappresentano una grande opportunità di marketing territoriale. Non dimentico il tema sicurezza: con le pattuglie a piedi si sono fatti passi avanti, Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri le hanno intensificate”.

Dall’Amministrazione comunale una proposta già discussa e condivisa al tavolo del DUC con Confcommercio, quella dei negozi aperti in pausa pranzo con sosta gratuita. Il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani ha precisato: “L’idea è quella di proporre come giornata il giovedì, con lo slogan “In pausa pranzo, il giovedì, vieni a Rho!”, abbiamo ipotizzato un paio d’ore di sosta gratuita, ma è una proposta che assume senso soltanto se ci sia una concreta e numerosa adesione da parte degli esercizi commerciali”.

Apprezzamenti per il dialogo costruttivo sono stati espressi dal presidente della Commissione, Fulvio Caselli, e si sono accolte con favore le richieste di prestare attenzione ai negozi sfitti e alla qualità delle insegne. L’Amministrazione comunale ha così concluso: “Ci auguriamo che lo spirito propositivo riscontrato in Commissione possa proseguire con una vera collaborazione, a partire dall’attivazione delle due ore di stop al pagamento della sosta nelle ore centrali della giornata, prima cosa su cui possiamo già impegnarci a lavorare. L’augurio è che tutto il mondo economico e tutti i cittadini collaborino a rafforzare l’immagine e la narrazione di una città coesa, viva e capace di attrarre persone da altri territori”.

