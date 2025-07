EDUCAZIONE. LABORATORI E ATTIVITÀ PER BAMBINI E BAMBINE NON VANNO IN VACANZA, LABZEROSEI E SPAZI ZERO SEI APERTI PER FERIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2025 – Estate di giochi, laboratori ed esperienze per bambini e bambine da 0 ai 6 anni al LABZEROSEI e negli SPAZI ZEROSEI del Comune di Milano.

Nei mesi di luglio ed agosto, come lo scorso anno, lo spazio educativo del Comune di Milano all’interno del parco Trotter, in via Giacosa, rimarrà aperto per tutta l’estate per accogliere bambini, bambine e famiglie. Ma non sarà il solo spazio aperto durante i mesi estivi: anche i tre ‘Spazi ZEROSEI’ Baggio, Lope e Feltre inaugurati lo scorso marzo, rimarranno aperti durante i mesi estivi offrendo a bambini e bambine insieme alle loro famiglie un luogo in cui giocare e stare insieme.

“L’esperienza estiva del LABZEROSEI dello scorso anno è stata di grande successo, la riproponiamo ampliando ulteriormente l’offerta estiva in città dedicata a famiglie e bambini aggiungendo le attività degli SPAZI ZEROSEI – commenta la Vicesindaco e Assessora all’Istruzione Anna Scavuzzo -. Anche i piccoli che rimangono in città hanno diritto di poter vivere esperienze educative di qualità, momenti di crescita e sperimentazione da condividere con coetanei e famiglie, pensiamo che questa sia davvero un’occasione preziosa. Il tutto esaurito registrato anche nelle aperture straordinarie ci conferma che LABZEROSEI e SPAZI ZEROSEI sono spazi educativi apprezzati e rispondono a un bisogno diffuso in città”.

Il LABZEROSEI di via Giacosa, all’interno del Parco Trotter, sarà aperto a luglio dal lunedì al venerdì con turni di ingresso alle 15 e alle 16, il sabato e la domenica con turni alle 10, 11.30, 14.30 e 16. Nel mese di agosto lo spazio sarà aperto tutti i giorni con turni di ingresso alle 10, 11.30, 15 e 16.30. Durante l’ora di esperienza bambini, bambine e accompagnatori potranno sperimentare materiali artificiali e naturali capaci di accendere la curiosità, robot giocattoli con cui avvicinarsi alla programmazione e al coding, utilizzare strumenti grafici e pittorici per conoscere tante tecniche artistiche, esplorare ambienti e dispositivi digitali per impegnarsi in un’attività ludica, relazionale e motoria.

L’ingresso è gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti https://www.comune.milano.it/web/labzerosei

Inaugurato nel mese di settembre 2023, LABZEROSEI è un polo e laboratorio di innovazione educativa, artistica e culturale realizzato grazie a un investimento comunale e a finanziamenti europei (finanziamento REACT-EU e programma nazionale PN Metro Plus). Le attività sono realizzate in collaborazione con un’ATI di cui fanno parte MUBA-Museo dei Bambini Milano, Fondazione MUBA- Museo dei Bambini e COMIN.

Nel corso del 2024 il LABZEROSEI ha confermato la sua forte attrattività, accogliendo 5.493 bambine e bambini delle scuole dell’infanzia e 1.855 educatrici ed educatori in 636 turni di laboratori organizzati durante tutto l’anno educativo. Nel fine settimana e nei periodi di apertura straordinari, sono stati realizzati 706 laboratori per le famiglie che hanno coinvolto 3.832 bambine e bambini e 4.074 adulti. Il LABZEROSEI è stato anche luogo di formazione, con 19 percorsi formativi e 3 summer school dedicate al tema del digitale. E dall’inizio del 2025 i numeri si confermano: sono già stati realizzati 345 turni di laboratori per le scuole all’infanzia comunali che hanno coinvolto oltre 3.500 bambine e bambini e 1.176 educatrici ed educatori, oltre a 329 laboratori gratuiti per le famiglie con oltre 3.600 bambine e bambini che vi hanno partecipato.

Un’esperienza, quella del LABZEROSEI, anche grazie alla quale sono nati i tre nuovi spazi simili per vocazione, che quest’estate non chiuderanno per ferie: lo SPAZIO ZEROSEI Baggio in via Anselmo da Baggio 56, lo SPAZIO ZEROSEI Lope in via Lope de Vega 39 e lo SPAZIO ZEROSEI Feltre in via Feltre 68/1 proseguiranno anche nel mese di luglio e la prima settimana di agosto le attività inaugurate lo scorso marzo, grazie al lavoro di co-progettazione con l’ATI composta da Equa Cooperativa Sociale, Alchemilla, COMIN, Cascina Biblioteca, Spazio Aperto Servizi, Comunità del Giambellino e l’Albero della Vita ETS.

Per conoscere giorni e orari di apertura e iscriversi alle attività in programma, è necessario consultare il sito

Il progetto di apertura dei tre nuovi spazi educativi situati in tre diverse zone della città, con obiettivo unitario quello di offrire a bambine e bambini tra 0-6 anni e alle loro famiglie attività ludiche, culturali e di supporto alla genitorialità, tutte gratuite, ha già registrato nei primi mesi di apertura oltre 2.300 accessi di bambine e bambini e oltre 2.200 da parte di adulti.

I progetti sono co-finanziati dall’Unione europea – Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Redazione